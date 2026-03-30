Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki barınma sorununa köklü ve sürdürülebilir bir çözüm sunmak adına hazırladığı Egeşehir Menemen Konutları Projesi'nde en kritik aşamaya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim dönemindeki en önemli vaatlerinden biri olan ve kısa sürede somutlaşan projenin birinci etabı için nisan ayının ilk haftasında görkemli bir temel atma töreni düzenlenecek. Türkiye genelinde model teşkil etmesi beklenen bu girişim, asgari ücrete endeksli ödeme planıyla, ekonomik zorluklar yaşayan binlerce İzmirlinin modern ve güvenli yuvalara kavuşmasını sağlayacak.

Modern bir yaşam merkezi: 3 bin 111 konutluk proje

Menemen’in hızla gelişen bölgesi Koyundere Mahallesi’nde, 90 bin metrekarelik dev bir arazi üzerinde yükselecek olan proje, sadece birer bina değil, eksiksiz bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Toplamda 3 bin 111 bağımsız birimden oluşan projenin yaklaşık 370 bin metrekarelik inşaat alanında 1+1, 2+1 ve 3+1 tipinde daire seçenekleri yer alıyor. Proje içerisinde kreşlerden sağlık birimlerine, spor tesislerinden sosyal ve kültürel mekanlara kadar her türlü sosyal donatı titizlikle planlandı. Geniş peyzaj alanları ve doğa dostu mimarisiyle dikkat çeken Egeşehir Menemen, İzmir'in yeni cazibe merkezi olmaya aday görünüyor.

Hak sahiplerinde büyük heyecan: "Artık bir gelecek umudumuz var"

Projenin 411 konutu kapsayan ilk etabında hak sahibi olan İzmirliler, temel atma töreni öncesi mutluluklarını dile getirdi. Yıllardır kiracı olmanın zorluklarını yaşayan emekli Nilüfer Bilgin, ev sahibi olmanın mevcut ekonomik şartlarda imkansız hale geldiğini vurgulayarak, "25-30 yıldır bir ev hayali kuruyorduk. Cemil Tugay Başkanımızın bize verdiği güven bu süreci başlattı. Artık çocuklarımıza bırakabileceğimiz bir yuvamız olacağı için çok huzurluyuz," ifadelerini kullandı. Yaklaşık 15 yıldır kirada yaşayan Murat Koral ise projenin sadece bir konut değil, donanımlı bir yaşam alanı sunmasının kendisini etkilediğini belirterek, belediyeye olan güveninin tam olduğunu söyledi.

Ekonomik zorluklara karşı erişilebilir çözümler

Proje, özellikle dar ve orta gelirli ailelerin bütçesini sarsmadan ev sahibi olabilmesi için benzersiz bir finansal model sunuyor. Asgari ücrete endeksli ödeme sistemi sayesinde, 1+1 daireler 15 bin TL, 2+1 daireler 22 bin TL ve 3+1 daireler ise 28 bin TL’den başlayan taksitlerle satışa sunuldu. Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden İsminaz Açık, bu sistemin kendisi gibi geçim derdi olanlar için bir can suyu olduğunu ifade ederek, "Kira öder gibi değil, aslında kiradan bile daha uygun bedellerle ev sahibi oluyoruz. Bu imkanı sağlayan herkese minnettarız," dedi. Genç hak sahiplerinden Ege Civaner ise projedeki dairelerin genişliği ve sosyal olanaklarının şehir merkezine kıyasla çok daha avantajlı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'ye örnek model: İki yıl içinde teslimat hedefi

Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ tarafından inşa edilecek olan projede, çevre dostu yapılar ve modern altyapı standartları ön planda tutuluyor. İhalelerin ardından hızla ilerlemesi beklenen inşaat sürecinin iki yıl içinde tamamlanarak anahtar teslimlerinin yapılması öngörülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu vizyoner projesi, sadece İzmir için değil, Türkiye’deki tüm yerel yönetimler için asgari ücrete dayalı konut üretimi noktasında bir referans noktası olmayı hedefliyor.