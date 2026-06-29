Son Mühür / Osman Günden - İzmir'de gerçekleştirdiği cezaevi ziyaretleri kapsamında tutuklu belediye başkanlarını, Ankara ile İzmir il başkanlarınla görüştüğünden bahseden Sezgin Tanrıkulu, adalete olan güvenin sarsıldığını belirterek, "Artık hukuk konuşmayacağım, yargı konuşmayacağım. Çünkü Türkiye’de yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı yok. Hukuk yok. Yurttaşlarımızın yargıya da adalete de inancı kalmamış durumda" dedi.

"Vicdan da teamül de yok sayılıyor..."

Siyasetin ve hukukun yazılı ile yazılı olmayan kurallarından bahseden Sezgin Tanrıkulu, paylaşımında demokratik ilkelerin yok sayıldığını vurgulayarak, "Hukukun yazılı kuralları vardır. Siyasetin de yazılı kuralları vardır. Anayasa vardır, Siyasi Partiler Kanunu vardır, seçim yasaları vardır. Demokratik siyasi rekabet bu kurallara göre yürütülür. Bunun yanında yazılı olmayan kurallar da vardır. Vicdan vardır, teamül vardır, örf ve adet vardır. Bugün ise yalnızca yazılı kurallar değil; vicdan da, teamül de, örf ve adet de yok sayılıyor. Böylesine ağır, böylesine kötü bir dönemden geçiyoruz" dedi.

"Darbe dönemlerinde dahi Böylesi yaşanmadı"

Cezaevlerinde tanık olduğu hikayelerden bahseden Sezgin Tanrıkulu, paylaştığı metinde mevcut uygulamaların geçmiş darbe dönemlerini arattığına dikkat çekerek, "Cezaevlerinde tek tek hikayeleri dinledikçe, yaşananları gördükçe; vicdana, teamüle, örf ve adete bu denli aykırı uygulamaların başka bir dönemde yaşanmadığını bir kez daha gördüm. Darbe dönemlerinde dahi böylesine ağır örneklerle karşılaşmamıştık. Ne yazık ki bugün bunları yaşıyoruz. Herkes bilsin ki bununla baş edeceğiz: Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız" dedi.

Tanrıkulu'nun X paylaşımının tamamı şu şekilde:

''Bugün İzmir’de iki ayrı kampüste bulunan yedi cezaevini ziyaret ettim. Aliağa Şakran ve Buca Kırıklar Cezaevlerinde; Ankara ve İzmir İl başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı, dostlarımızı ve hemşehrilerimizi gördüm.

Artık hukuk konuşmayacağım, yargı konuşmayacağım. Çünkü Türkiye’de yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı yok. Hukuk yok. Yurttaşlarımızın yargıya da adalete de inancı kalmamış durumda.

Söylemem gereken başka bir şey var. Hukukun yazılı kuralları vardır. Siyasetin de yazılı kuralları vardır. Anayasa vardır, Siyasi Partiler Kanunu vardır, seçim yasaları vardır. Demokratik siyasi rekabet bu kurallara göre yürütülür.

Bunun yanında yazılı olmayan kurallar da vardır. Vicdan vardır, teamül vardır, örf ve adet vardır. Bugün ise yalnızca yazılı kurallar değil; vicdan da, teamül de, örf ve adet de yok sayılıyor. Böylesine ağır, böylesine kötü bir dönemden geçiyoruz.

Cezaevlerinde tek tek hikayeleri dinledikçe, yaşananları gördükçe; vicdana, teamüle, örf ve adete bu denli aykırı uygulamaların başka bir dönemde yaşanmadığını bir kez daha gördüm. Darbe dönemlerinde dahi böylesine ağır örneklerle karşılaşmamıştık. Ne yazık ki bugün bunları yaşıyoruz.

Herkes bilsin ki bununla baş edeceğiz: Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız.''