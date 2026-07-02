Aliağa Belediyesi’nin çevre odaklı kıyı yönetimi çalışmaları kapsamında bir başarılardan bir diğeri daha tescillendi. Belediye iştiraki ALBEST (Aliağa Belediyesi Sosyal Tesisleri) tarafından işletilen ALBEST Ön Plaj, uluslararası niteliğe sahip Mavi Bayrak çevre ödülünü almaya hak kazandı. Geniş katılımın sağlandığı resmi törenle bayrağın göndere çekilmesiyle birlikte, Aliağa genelindeki Mavi Bayraklı plaj sayısı üçe ulaştı. İlçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın bir araya geldiği kutlama töreninde, bölgenin çevre temizliği, can güvenliği standartları ve çevre eğitimi alanındaki başarısı bir kez daha vurgulandı.

"Mavi Bayrak uluslararası tanınırlığı olan önemli bir ödüldür"

Ödül töreninde konuşma yapan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Ayhan Örten, Aliağa Belediyesi'nin çevre koruma kriterlerindeki hassasiyetine dikkat çekerek şunları söyledi: "Aliağamızın 3. Mavi Bayrağını verdik. Mavi Bayrak Programı; yüzme suyu kalitesi, can güvenliği, çevre yönetimi ve eğitimi ile bilgilendirme gibi ana başlıklarda toplam 33 kriter üzerinden değerlendirilen plajlara verilen, uluslararası tanınırlığı ve prestiji bulunan önemli bir çevre ödülüdür. Hepinize bu mutluluğu ve gururu paylaştığınız için teşekkür ediyorum. En kısa sürede Aliağa'nın, İzmir'in ve ülkemizin Mavi Bayraklı plaj sayısının artmasını temenni ediyorum."

"Hedefimiz dördüncü ve daha nice Mavi Bayraklar"

Denizlerin gelecek nesillere temiz bırakılması sorumluluğuna değinen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise sürdürülebilir turizm hedefleri doğrultusunda şu ifadeleri kullandı: "Geçmişten bize emanet olan denizlerimizin nimetlerinden yararlanıyoruz ancak gelecek nesillere aktarabilmek için onları temiz tutmak zorundayız. Son yıllarda kurumlarımız, kuruluşlarımız ve tüm Aliağa halkımızla birlikte bu konuda önemli adımlar attık. Bunun en önemli göstergesi de Mavi Bayraklarımızdır. Mavi Bayrak; temizliği, güvenliği ve çevreye duyarlılığı simgeleyen uluslararası bir çevre ödülüdür. 2017 yılında Ağapark Plajımız ilk Mavi Bayrağını aldı ve bu yıl üst üste 10. kez bu ödüle layık görüldü. 2022 yılında Polis Kampı Plajımız Mavi Bayrak kazandı. Bugün ise ALBEST Ön Plajımızda Mavi Bayrağı dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Dördüncü Mavi Bayrak için de Çayağzı Sosyal Tesislerimiz adına ön başvurularımızı yaptık. İnşallah Aliağamızın plajlarında dördüncü ve daha nice Mavi Bayrakları hep birlikte göndere çekeriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"