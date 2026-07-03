İzmir’in Buca ilçesinde, caddede başka bir araçla yarışan 19 yaşındaki sürücünün otomobili, evine gitmeye çalışan belediye işçisine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan işçi, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kazadan hemen sonra aracından inip kurbanını kontrol eden ve ardından arkasına bakmadan kaçan genç sürücü, polisin takibiyle yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sokakları yarış pistine çevirdiler

Olay, 24 Haziran gecesi saat 00.50 sularında Efeler Mahallesi Cemil Şeboy Caddesi'nde yaşandı. Direksiyon başındaki 19 yaşındaki S.K., 35 CHY 151 plakalı otomobiliyle ilerlerken yoldaki başka bir araçla inatlaştı. Gaz pedalına sonuna kadar basan genç sürücüler, şehir içindeki caddeyi adeta yarış pistine çevirdi.

Aşırı hız ve dikkatsizlikle kontrolden çıkan araç, o sırada yaya olarak caddeden geçen Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli 51 yaşındaki Veli Yaşar'a çarptı. Talihsiz adam çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Çevredekiler hemen telefona sarıldı.

Vicdansız kaçış araç kamerasına yansıdı

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, vücudunda ve kafatasında çok sayıda kırık tespit edilen Veli Yaşar'ı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kırmızı alandaki müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan talihsiz işçi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haber ailesini ve mesai arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.

Cinayet gibi kazanın ardından ortaya çıkan araç kamerası görüntüleri ise vicdanları sızlattı. Kayıtlarda, kazayı yapan S.K.'nin çarpmanın ardından sağa çekip aşağı indiği görülüyor. Yerde yatan Veli Yaşar'ın yanına gidip durumu kontrol eden sürücü, çevredekilerin toplanmaya başladığını görünce paniğe kapıldı. Yaralıya yardım etmek yerine otomobiline binen şüpheli, gaza basarak kayıplara karıştı.

Firari sürücü tutuklandı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için hemen harekete geçti. Kamera kayıtlarını ve kaçış güzergahlarını titizlikle inceleyen polis, şüpheli sürücü S.K.'yi saklandığı adreste kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 19 yaşındaki genç, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemede hakim karşısına çıkan S.K., "kasten öldürme" ve "kazaya sebebiyet verip olay yerinden kaçma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, sokakları yarış alanına çeviren diğer sürücünün tespiti ve kazayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

