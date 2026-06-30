Aliağa Belediyesi Spor Okulları bünyesinde gelişimlerini sürdüren sporcular, 2026 Minikler Serbest Güreş İl Seçmeleri'nde ortaya koydukları performansla dikkatleri üzerine topladı. Antrenör Rafi Can Bilgiç yönetiminde minderde boy gösteren Aliağa Demir Spor Güreş Takımı, 14 sporcuyla katılım gösterdiği turnuvada birçok madalyaya uzanarak ilçeye önemli bir başarı daha getirmiş oldu.

Üst sıralarda yer aldılar!

Aliağa Demir Spor, takım sıralamasında da başarılı sonuçlara adını yazdırdı. Kulüp, U-9, U-13 ve U-14 kategorilerinde İzmir ikincisi olurken, U-11 ve U-12 kategorilerinde ise İzmir üçüncülüğünü alarak organizasyonu başarıyla noktaladı.

Altı sporcuya altın madalya!

Turnuvada bireysel kategorilerde de Aliağa Demir Spor sporcuları önemli derecelere uzandı. 24 kiloda Miraç Sabuncu, 34 kiloda İbrahim Solmaz, 39 kiloda Recep Alptuğ Bircan, 44 kiloda Muhammed Ali Özdel, 57 kiloda Ensar Kaçmaz ve 62 kiloda Akif Ayhan Kaya kendi sıkletlerinde şampiyon olarak altın madalya kazanan isimler oldu.

Hedefte Türkiye Şampiyonası var!

İzmir'deki il seçmelerini başarıyla noktalayan Aliağa Demir Spor Güreş Takımı, şimdi gözünü Türkiye Şampiyonası'na dikti. Antrenmanlarını yoğun bir şekilde devam ettiren ekip, ulusal organizasyonda da başarılı sonuçlar elde ederek Aliağa'yı en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor.