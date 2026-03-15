Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de ticari taksilerde vergilendirme sistemini sil baştan değiştiren yeni uygulama bugün (15 Mart) itibarıyla yürürlüğe girdi. Ulaşımda uzun yıllardır devam eden "basit usul" vergilendirme yerini "gerçek usul" vergilendirmeye bırakıyor. Bu devrim niteliğindeki değişimle birlikte, İzmir sokaklarında direksiyon sallayan taksici esnafı kazançlarının yüzde 45'ine varan bir vergi yükümlülüğüyle karşı karşıya kalacak. Ancak sadece şoförleri değil, İzmir'de taksiye binen tüm yolcuları da yakından ilgilendiren çok kritik bir "ceza" detayı bulunuyor.

İZMİR'DE TAKSİLERDE FİŞ ALMAK ZORUNLU MU?

Yeni düzenlemeyle birlikte taksimetreler artık tek başına çalışmıyor. Taksimetre ile tam entegre çalışan yeni nesil "Taksi Mali Cihazları", yolculuk bittiği an otomatik olarak fiş veya e-belge üretiyor. Sisteme şoför tarafından manuel hiçbir giriş yapılamıyor. Bu entegre sistem sayesinde, her yolculuk otomatik olarak faturalandırıldığı için yolcuların seyahat sonunda fiş veya faturalarını alması yasal bir zorunluluk haline geldi.

HARİCİ POS CİHAZLARI VE İBAN DÖNEMİ TARİH OLDU

İzmirli taksicilerin araçlarında kullandığı, bankalar tarafından verilen harici POS cihazları da bugünden itibaren tarih oldu. Kartlı ödemeler dahil tüm işlemler artık doğrudan bu yeni nesil mali cihazlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Böylece kayıt dışı ekonominin ve usulsüz kazancın tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.

TAKSİDE FİŞ ALMAYAN YOLCUYA CEZA VAR MI?

Vatandaşların arama motorlarında en çok sorduğu sorunun yanıtı ise net: Evet, ceza var. Taksi yolculuğu sonunda fiş almadığı tespit edilen müşterilere Maliye ekipleri tarafından "özel usulsüzlük cezası" kesilecek. Yetkililer, İzmirlileri mağduriyet ve sürpriz cezalar yaşamamaları için taksiden inmeden önce mutlaka yeni nesil cihazlardan çıkan mali fişlerini talep etmeleri konusunda uyarıyor.