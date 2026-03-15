Son Mühür- CHP Buca İlçe Başkanlığı koltuğunun çiçeği burnunda sahibi Suat Bulut, annesi Yaşar Bulut'tan gelen acı haberle sarsıldı.

Suat Bulut annesinin vefat haberini,

''Anne; 4 harf 1 ömür

1000 derdi örten tek sığınak yokken bile var gibi. 1 kez bile görmüş olsan daha az önce öpmüş gibi, toprağın altındaki anne bile olsa sanki hiç ölmemiş gibi.

MEKANIN CENNET OLSUN ANNEM…'' sözleriyle duyurdu.

Tugay ve Yücel yalnız bırakmadı...



Yıkıkkemer Ulu Cami'den kaldırılan Yaşar Güler'e son görevini yapanlar arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Milletvekili Deniz Yücel ve çok sayıda partili vardı.

İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de sosyal medyadan yayınladığı mesajında,

''Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanımızın kıymetli annesi Yaşar Bulut’un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; başta İlçe Başkanımız Suat Bulut olmak üzere ailesine, yakınlarına ve örgütümüze sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, ruhu şad olsun.'' ifadelerine yer verdi.

