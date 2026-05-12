Son Mühür- İzmir haftanın ikinci gününe susuz başladı. İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi), 12 Mayıs 2026 Salı günü kentin farklı noktalarında uzun süreli kesintiler yaşanacağını duyurdu. Bazı kesintilerin neredeyse 24 saati buluyor.

İşte ilçelere göre 12.05.2026 tarihli güncel su kesintisi listesi:

Dikili: 24 saatlik büyük kesinti

Dikili ilçesinde Bahçeli terfi istasyonundaki pompaların yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle dün başlayan kesinti bugün de devam ediyor.

Etkilenen Mahalleler: Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa, Salimbey.

Süre: 11.05.2026 saat 13:00'den, 12.05.2026 saat 13:00'e kadar (Yaklaşık 24 saat).

Neden: Terfi istasyonu pompa yenileme ve onarım çalışmaları.

Kemalpaşa: Ana boru hattı arızası

Kemalpaşa'da 400'lük ana boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle depo çıkış vanaları kapatıldı.

Etkilenen Mahalleler: Ulucak İstiklal, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk.

Süre: 12.05.2026 saat 08:00 ile 12:00 arası (Yaklaşık 4 saat).

Neden: Ana boru hattı arızası.

Menderes: Elektrik kesintisi kaynaklı su kesintisi

Menderes bölgesinde geniş bir alanı etkileyen kesintinin sebebi Gediz Elektrik tarafından yapılacak planlı enerji kesintisi. Enerji eksikliği nedeniyle pompalardan su sağlanamıyor.

Etkilenen Mahalleler: Ataköy, Çakaltepe, Çamönü, Çile, Çileme, Değirmendere, Develi, Gölova, Sancaklı, Tekeli Atatürk, Tekeli Fevzi Çakmak.

Süre: 12.05.2026 saat 08:00 ile 18:00 arası (Yaklaşık 10 saat).

Neden: Gediz Elektrik EDAŞ planlı enerji kesintisi.