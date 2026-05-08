İzmir'in gezilecek köyleri arasında her bütçeye ve her zevke uygun bir alternatif bulmak mümkün. Selçuk'tan Dikili'ye, Ödemiş'ten Karaburun'a kadar uzanan geniş coğrafyada hem deniz hem de yayla rotaları bulunuyor. İşte günübirlik ya da hafta sonu için değerlendirebileceğiniz en güzel köyler.

İzmir'in gezilecek köyleri arasında ilk sırada Şirince

Selçuk ilçesine bağlı Şirince Köyü, şehir merkezine yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Arnavut kaldırımlı dar sokakları, sıra sıra dizilmiş taş evleri ve meyve şarapları ile fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Köyün hemen yakınındaki Matematik Köyü ise sadece bilim değil sanat ve felsefe etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Şirince'de yapılacak köy kahvaltısı, ahşap evler arasında dolaşmak ve yöresel ürün almak listenin başında geliyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında ziyaret etmek daha keyifli oluyor.

İzmir'in gezilecek köyleri listesinde Bademli'nin yeri ayrı

Dikili'ye bağlı Bademli Köyü, masmavi denizi nedeniyle "İzmir'in Maldivler'i" olarak anılıyor. Eski adı Angelos olan köyün tarihi MÖ 190 yılına kadar uzanıyor. Zeytin ağaçlarının arasından denize inen patikalar, kalabalıktan uzak bir tatil arayanların aradığı atmosferi sunuyor.

Sonbaharda bile denize girilebilen Bademli, Dikili'den kalkan dolmuşlarla rahatlıkla ulaşılabilen bir nokta. Sahildeki balıkçı restoranlarında günün taze ürünlerini tatmak da bu rotanın olmazsa olmazı.

Ödemiş Gölcük ve Bozdağ doğa tutkunları için ideal

Ödemiş'e bağlı Gölcük Köyü, 1100 rakımda yer alan ve Bozdağlar'ın eteklerine kurulu sakin bir yerleşim. İzmir merkezden yaklaşık 2 saatlik yolculukla ulaşılan köy, gölü ve yaylasıyla yaz aylarında dahi serin bir alternatif sunuyor. Kamp yapmak, yürüyüş ve foto safari için biçilmiş kaftan.

Karaburun Sazak Köyü ve Seferihisar Orhanlı

Karaburun Yarımadası'nda bulunan Sazak Köyü, taş evleri ve bakir doğasıyla son yıllarda popülerleşen bir rota. Manal Koyu'na yapılacak kısa bir yürüyüş, gün batımında unutulmaz bir manzara sunuyor. Seferihisar'a bağlı Orhanlı Köyü ise zeytinlikleri ve doğa okuluyla biliniyor. Eylül-Kasım arasında düzenlenen Mandalina Festivali bu rotaya ayrı bir renk katıyor.

Kavacık ve Nazarköy de günübirlik kaçamak için değerlendirilebilecek sakin köyler arasında.