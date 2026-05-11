Son Mühür - İzmir Dikili’de vatandaşları ilgilendiren yeni bir ulaşım düzenlemesi duyuruldu. 11 Mayıs 2026 Pazartesi gününden itibaren uygulanacak çalışma kapsamında, Şehit Sami Akbulut Caddesi’nde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle bazı otobüs hatlarının güzergahlarında değişikliğe gidileceği belirtildi.

837 ve 839 numaralı hatta güzergah değişikliği

Yeni düzenleme kapsamında 837 No’lu Dikili–Aliağa Aktarma Merkezi ile 839 No’lu Dikili Devlet Hastanesi–Dikili İlçe Terminali hatlarının güzergahlarında geçici değişikliğe gidileceği açıklandı. ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bazı durakların altyapı çalışmaları süresince hizmet dışı kalacağı belirtildi.

Açıklamaya göre 837 No’lu hatta Dikili Zeyrek, Dikili Sarmaşık, Dikili Sahil, Dikili Çocuk Bahçesi, Dikili Liman, Dikili Hastane, Bülent Ecevit Meydanı, Dikili Lise ve Burmalı Çeşme duraklarında geçici olarak hizmet verilmeyecek. 839 No’lu hatta ise Dikili Sahil, Dikili Çocuk Bahçesi, Dikili Liman ve Dikili Hastane duraklarının kullanım dışı olacağı bildirildi. Yetkililer, özellikle Dikili’de yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için duyuruları takip etmeleri gerektiğini vurgularken, çalışmaların tamamlanmasının ardından mevcut hizmet düzeninin yeniden uygulanacağını ifade etti.