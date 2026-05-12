Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehri deprem ve diğer doğal afetlere karşı daha güvenli hale getirmek için harekete geçti.

Bornova ve Karşıyaka’nın sonrasında şimdi de şehrin merkezi yerlerinden Konak ve Bayraklı bölgelerinde geniş kapsamlı bir zemin incelemesi başlatılıyor.

Konak ve Bayraklı'da zemin incelemesi yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "dirençli kent" vizyonu hedefiyle şehrin riskli bölgelerini mercek incelemeye devam ediyor.

Belediye Meclisi’nden çıkan oy birliği kararıyla, Konak ve Bayraklı sınırları içerisinde olan yaklaşık 4 bin hektarlık büyük bir alanda zemin inceleme çalışmaları yapılacak. Bu çalışma için belediye bünyesinde bulunan Ege Şehir Yapı Planlama AŞ ile resmi protokol imzalandı.

Zeminin röntgeni çekilecek

Mikrobölgeleme adı verilen bu yöntemle yalnızca yüzeyde değil, yerin metrelerce altında yaşananları bilimsel yöntemlerle analiz edilecek.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın yürüteceği bu süreçte deprem sarsıntısının şiddeti, heyelan riski ve zemin sıvılaşması gibi önemli veriler bir bir raporlanacak.

Amaç, hangi mahallenin hangi sokaklarında nasıl bir yapılaşmaya izin verilmesi gerektiğini bulgularla desteklemek.