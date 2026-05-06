Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in Dikili ilçesinde, Hıdırellez her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve neşeyle karşıladı.

Sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar süren kutlamalar, hem yerel halkın hem de misafirlerin katılımıyla adeta bayram havasında geçti.

Kutlamaların durağı Çandarlı ve İsmetpaşa oldu

Kutlamaların yeri bu yıl Çandarlı ve İsmetpaşa mahalleleri oldu. İlk olarak Çandarlı’daki Cennettepe Mevkii’nde toplanan Dikilililer, doğayla bir arada müzik eşliğinde keyifli anlar geçirdiler.

Geleneklerin yaşatıldığı organizasyonda, her yaştan vatandaş ağaçlara dileklerini astı. Hava karardığında ise kutlamalar İsmetpaşa Mahallesi’ndeki Taş Dede Mevkii’nde devam etti.

Başkan Kırgöz: "Tüm dileklerin kabul olmasını diliyorum"

Mahalle sakinlerinin heyecanına ortak olan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, samimi Dikili halkını selamlayarak,

"Güzel Dikili’mizin gülen yüzlü, neşe dolu insanları; hepinize iyi akşamlar. Baharın müjdecisi, bolluğun ve bereketin simgesi Hıdırellez’imiz kutlu olsun.

Bu güzel şenliğe hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnanın biraz önce yerimde duramadım; bu mahallenin bağrından çıkan, Dikili’mizin evladı olan müzisyen kardeşlerimiz harika çalıyorlar.

Sözlerimi uzatmadan; bu bahar akşamında ettiğiniz tüm duaların ve dilediğiniz tüm dileklerin kabul olmasını diliyorum. Hepinize iyi eğlenceler!" ifadelerini kullandı.

Roman derneklerinden vefa

İlçede aktif olan Roman Kültür Dernekleri’nin başkanları Hüseyin Ateş ve Emrah Kocabıyık, sahneye çıkarak Başkan Kırgöz’e teşekkür çiçeği verdi.

Aynı zamanda dernek başkanları mahallelerine yapılan hizmetler ve kendilerine gösterilen desteklerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.