Son Mühür/Selda Meşe- Çandarlı Mahalesi'nde yapımı devam eden meydan projesi, Hürriyet Caddesi ile Bergama Caddesi’nin kesişim noktasında, Cumhuriyet Meydanı adıyla kente kazandırılacak.

"Çandarlı’nın modern vizyonunu yansıtacak"



Çandarlı Mahallesi’nde, yükselen meydan projesinin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin sosyal yaşamına modern ve geniş bir kamusal alan sunulması hedefleniyor.

Cumhuriyet isminin ortak değerleri temsil ettiğini belirterek konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Çandarlı’nın kalbi olacak bu yeni meydan projemizde, ülkemizin en büyük değeri olan Cumhuriyetimizin adını yaşatmak istedik. Cumhuriyet Meydanı sadece bir isim değil; ortak geçmişimizin, özgürlük anlayışımızın ve geleceğe dair umudumuzun simgesi olacak. Vatandaşlarımızın nefes alacağı, bir araya geleceği bu alan, Çandarlı’nın modern vizyonunu en güzel şekilde yansıtacak" diye konuştu.

"Üretim merkezi olacak"



Gazipaşa Mahallesi’nde hizmete açılacak sanat merkezi için de belediye meclisinden oy birliğiyle karar çıktı. Şehit Sami Akbulut Caddesi üzerinde bulunan bina, Dikili Belediyesi Sanat Merkezi olarak hizmet verecek.



Sanatın toplumun her kesimine ulaşması gerektiğini vurgulayan Kırgöz, “Sanatın ulaşmadığı tek bir ev, sanata dokunmayan tek bir çocuk bırakmamak en büyük hedefimizdir. Yeni sanat merkezimiz; kadınların sosyal hayattaki gücünü artıracak, gençlerimizin ve çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmesine imkan sağlayacak önemli bir yaşam alanı olacağına inanıyorum. Burası yalnızca bir bina değil, Dikili’nin yaratıcı enerjisinin buluştuğu bir üretim merkezi olacak” dedi.

