Son Mühür / İzmir’de yaz yavaş yavaş kapıya dayanırken sıcaklıklar da kendini göstermeye başladı. İzmirliler hava durumunu merak ederken bugün (9 Mayıs 2026) kent yağmurlu bir güne uyandı. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, bugün İzmir genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar hakim olacak. İl merkezinde hava sıcaklığının en düşük 16, en yüksek 27 derece olması beklenirken; Bornova, Buca ve Karşıyaka gibi metropol ilçelerde yağışın etkisi gün boyu hissedilecek. Sahil şeridinde yer alan Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Seferihisar hattında ise yağışların daha hafif geçişler şeklinde olacağı öngörülüyor. Çeşme ve Karaburun gibi dış ilçelerde ise cumartesi günü gökyüzü parçalı bulutlu bir seyir izleyecek.

Yarın İzmir’de yağış var mı?

Tüm gözler Anneler Günü öncesi gökyüzünde. Yarın (10 Mayıs Pazar) itibarıyla yağışlı hava İzmir'i terk etmeye başlayacak. Haftanın son gününde gökyüzü yerini çok bulutlu bir atmosfere bırakırken, sıcaklıklar kademeli olarak yükselişe geçecek. Pazar günü İzmir genelinde ortalama sıcaklıklar 28-30 derece bandına seyredecek. Özellikle Bayındır, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde ise termometrelerin pazar günü 30 ila 31 dereceleri zorlaması bekleniyor.

İzmir’de yaz provası yapılacak

Hafta başıyla birlikte İzmir adeta yaz sıcaklarının provasını yapacak. 11 Mayıs Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık değerleri kent genelinde rekor seviyelere ulaşacak. Bornova'nın 34 derece ile kentin en sıcak noktası olması beklenirken, Bayındır ve Kemalpaşa 32, Buca ve Karşıyaka ise 31ila 32 derecelik sıcaklıklarla yeni haftayı karşılayacak. Salı günü güneşin etkisini iyice artırmasıyla az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak ve sıcaklıklar 30 derece seviyesinde seyretmeye devam edecek.

İşte, İzmir’de 5 günlük hava tahmin raporu: