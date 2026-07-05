Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Çiğli’nin en işlek noktalarından biri olan Balatçık Mahallesi, uzun yıllar boyunca aşırı yağışlarda su baskınlarıyla mücadele eden, altyapısı büyüyen nüfusa yetmeyen bölgelerin başında geliyordu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, bu sorunu kökten çözmek için büyük bir hamle yaparak bölgede 350 milyon liralık bir altyapı yatırımını hayata geçirdi.

Hem yağmur suyunu hem de kanalizasyonu birbirinden ayıracak bu projede, hummalı çalışmaların yüzde 37'si tamamlandı.

Dev yatırımda yolun üçte biri geçildi

Balatçık'taki hızlı yapılaşma ve artan nüfus, bölgenin yeraltı şebekesinin kapasitesini zorluyordu. İZSU'nun bu ihtiyaca yanıt vermek için hazırladığı proje, toplamda 16 kilometrelik bir altyapı hattını kapsıyor.

Ekiplerin sahada gece gündüz gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde bugüne kadar yaklaşık 5 kilometrelik (5 bin 825 metre) yağmur suyu borusu ile 1 kilometreyi aşkın (1 bin 208 metre) atık su hattı yerin altına döşendi.

İmalatların bitirilmesiyle birlikte Balatçık, uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek yepyeni bir sisteme kavuşmuş olacak.

Organize Sanayi Deresi Mercek Altında

Projenin en önemli aşamalarından biri olan Atatürk Organize Sanayi Deresi, Balatçık genelinde toplanan tüm yağmur suları bu dereye aktarılacak.

Derenin taşmasını önlemek ve suyun akışını güvenli hale getirmek için yaklaşık 450 metrelik bir alanda iyileştirme çalışması yürütülüyor.

Bu planın ilk 72 metrelik kısmı tamamlandı. Dere yatağındaki çalışmalar sonlandığında, sağanak yağışlar artık mahalleli için bir sorun olmaktan çıkacak.

Anadolu Caddesi etabında sona yaklaşıld

Her şiddetli yağmurda sürücülere zor anlar yaşatan ve Jandarma Bölgesi olarak tanınan Anadolu Caddesi etabında sona yaklaşıldı. İZSU ekipleri bu bölgedeki çalışmalarını tamamen noktaladı.

Uzun yıllardır devam eden su birikintilerini engellemek için yüzeyde biriken tüm sular yeni hatlara bağlandı ve Balatçık Deresi’ne yönlendirildi. Böylece caddede araç trafiğini kilitleyen o eski görüntüler de tarih oldu.

Çalışmalar üniversite çevresine kayıyor

Projede bundan sonraki bölge, öğrenci nüfusunun yoğun olduğu Katip Çelebi Üniversitesi yerleşkesi ve çevresi olacak.

İZSU’nun planına göre, mahallenin çehresini değiştirecek bu büyük altyapı yatırımının 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamen bitirilmesi amaçlanıyor.

Çalışmalar tamamlandığında hem caddeler göle dönmekten kurtulacak hem de yağmur ve kanalizasyon suları birbirine karışmayacağı için çevre sağlığı üst seviyede korunmuş olacak.