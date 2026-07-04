Son Mühür- Geçtiğimiz sene ocak ayında uğradığı bir saldırının sonucunda hayattan koparılan Av. Ali Aydın’ın adı, Çiğli’de ölümsüzleştirildi. Çiğli Belediyesi tarafından Evka-2 Mahallesi’nde düzenlenen törenle bir parka Av. Ali Aydın’ın ismi verildi.

Tören duygu seline dönerken Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız şu ifadeleri kullandı; “Ne mutlu ki ardından böyle güzel sözler söyletiyor. Ne yazık ki katledildi. Çok uzun ya da çok kısa yaşamak marifet değil; yaşam süresi boyunca insanların yanında olmak, hakkı ve adaleti savunmak marifettir. Ne mutlu ki Ali Aydın’ın yaşadığı kentte belediye başkanı olmuşum. Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değildir. Ali Ağabey ölümsüzdür. Bilinmelidir ki bu park, yalnızca bir yeşil alan değil; yaşamını hak, hukuk ve adalet mücadelesine adayan Av. Ali Aydın’ın anısını yaşatacak, gelecek kuşaklara da dayanışma, vicdan ve adalet değerlerini hatırlatacak anlamlı bir yaşam alanı olarak Çiğli’de varlığını sürdürecek.”

‘Bu ülkede kadınlar ve çocuklar gülmedikçe ben gülmem’

İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz da üzüntüsünü şu sözlerle anlattı:

“14 Ocak sabahı kara bir haberle uyandık. Bir hak savunucusunu kaybettik. Ali Aydın aynı zamanda bir öğretmendi; bu ülkenin geleceğini aydınlatmaya çalışan, hak mücadelesinin nasıl verilmesi gerektiğini bizlere gösteren çok kıymetli bir insandı. Yeğeninin ‘Neden gülmüyorsun?’ sorusuna ‘Bu ülkede kadınlar ve çocuklar gülmedikçe ben gülmem’ diyebilecek kadar yüce gönüllüydü. Bugün yaşasaydı yine adalet arayanların yanında olmak için hiç düşünmeden yola çıkardı. Onun adı ve mücadelesi yaşamaya devam edecek. Bu anlamlı parkın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“Yaşananlara hala inanmakta güçlük çekiyorum”

Ali Aydın’ın eşi Kızbes Aydın ise “Bugünü bize yaşatan başta Belediye Başkanımız Onur Emrah Yıldız olmak üzere emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Ali’nin hiçbir kişisel düşmanı yoktu, olamazdı da. O, yaşamı boyunca insan hakları, hak ve hukuk mücadelesi verdi. Yaşananlara hala inanmakta güçlük çekiyorum. Adaletin yerini bulacağına ve adil bir yargılama sürecinin işleyeceğine inanıyorum. Bugün burada bizimle olan herkese de yürekten teşekkür ediyorum.” diye konuştu.