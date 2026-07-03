Son Mühür- İzmir'de su kesintisi kabusu cuma gününde de hız kesmeden devam ediyor. İZSU, 3 Temmuz Cuma günü kent genelinde yapılacak planlı şebeke yenileme çalışmaları ve ani gelişen arızalar nedeniyle su kesintisi yaşanacak bölgeleri ilan etti.

Kavurucu sıcakların etkisini gösterdiği bugünlerde birçok mahallede musluklar kuruyacak, vatandaşların önlem alması gerekiyor.

Bugün İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte Çiğli, Urla, Menderes, ve Kiraz'da kesintiden etkilenecek o mahalleler...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) resmi internet sitesi üzerinden sabah saatlerinde bir duyuru paylaştı.

İşte ilçe ilçe 3 Temmuz 2026 İzmir güncel su kesintisi listesi ve arızaların giderileceği saatler:

Çiğli

Kesinti yenileme çalışması yapılacak yerler: (Ahmet Efendi, Cumhuriyet, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İnönü, Uğur Mumcu)

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Harmandalı Mahallesi 9 Eylül Caddesi'nde yapılacak asfalt çalışması öncesinde İZSU ekipleri kolları sıvadı.

Altyapı yenilemesi nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İnönü, Cumhuriyet, Uğur Mumcu ve Ahmet Efendi mahallelerinde saat 09.30 ile 12.30 arasında yaklaşık 3 saatlik bir kesinti yaşanacak.

Menderes

Kesinti yenileme çalışması yapılacak yerler: (Orta, Oğlananası)

Basınç düşüklüğü ve su kesintisi: Oğlananası Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle şebekede basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir.

Ekiplerin müdahale ettiği arıza sebebiyle saat 09.13 ile 15.13 arasında yaklaşık 6 saat boyunca bölgede su sıkıntısı yaşanması bekleniyor

Kiraz

Kesinti yenileme çalışması yapılacak yerler: (Yeni, Kırkköy)

Ana boru arızası: Yeni Mahallesi'nde yaşanan arıza nedeniyle saat 09.00 ile 12.30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacak.

Ana boru arızası: Kırkköy Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası sebebiyle saat 09.05 ile 13.30 arasında yaklaşık 4 saat sular akmayacak.

Urla

Kesinti yenileme çalışması yapılacak yerler: (Kalabak, Şirinkent, Yenice)

Elektrik arızası: Gediz Elektrik kaynaklı elektrik fazlarında oluşan arıza nedeniyle pompalarda aksama yaşanıyor.

Bu sebeple Kalabak Şirinkent ve Yenice Mahallelerinin yüksek kesimlerine saat 09.00 ile 12.00 arasında yaklaşık 3 saat boyunca su verilmeyecektir.