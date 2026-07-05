Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, 83 yıldır resmi törenlerden konserlere kadar şehrin pek çok önemli etkinliğinde sahne alıyor.

İlk olarak 1943 yılında 64 kişilik bir kadroyla kurulan bando, bugün 43 müzisyenle görev yapıyor. Yılların deneyimine sahip isimlerle genç yetenekleri bir araya getiren topluluk, İzmir'in köklü müzik geleneğini geleceğe taşımayı sürdürüyor.

Bando, 83 yıllık köklü geçmişiyle İzmir Enternasyonal Fuarı açılışlarından 9 Eylül kutlamalarına kadar kentin tarihi anlarında yer aldı.

Bugüne kadar binlerce müzisyenin yetişmesine katkı sağlayanve yeni nesil sanatçılara bir yuva olan kurum, çalışmalarını "meşkhane" adı verilen prova bölümünde devam ettiriyor.

Sanatçılar; flüt, trompet ve obua gibi pek çok farklı enstrümanla hazırlıklarını yaparak İzmir genelinde dinleyicilerle buluşuyor.

"Bandoda 41 yılı tamamladım"

Bandonun yaklaşık yarım asırlık serüvenine tanıklık eden şef Şenol Şentürk, eski fotoğrafların bulunduğu çalışma odasında mesleğini ilk günkü heyecanıyla devam ettiriyor. Kurumun çok değerli bir arşivi olduğunu dile getiren Şentürk,

"1943 yılında kurulan bandomuzda çok değerli ağabeylerimiz, hocalarımız vardı ve İzmir’e çok büyük etkinlikler yapmışlar. Bandonun bu yüzden pek çok yerde bulunmayan bir arşivi bulunur.

Ben, 20 Ağustos 1985’te İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışında işbaşı yaptım. Bandoda 41 yılı tamamladım. Müzik sevgi işi olduğu için müziği İzmirlilere sunmaktan çok büyük bir zevk alıyoruz.

Ben şef olarak görev alsam da klarnet ve saksafon da çalıyorum. Bandomuzda pek çok arkadaşımız birden fazla enstrüman çalıyor.

Bandomuzun içinden çıkan Pop Orkestramız var, Metropol Orkestramız var, sadece kadınlardan oluşan bir triomuz da var" ifadelerini kullandı.

" Ekibe dahil olduğumda 22 yaşındaydım"

Görev süresi boyunca unutulmaz anılar biriktirdiğini belirten Şentürk, "Özellikle pandemi döneminde insanlar sokağa çıkamazken biz bando ekibi olarak insanların evinin önünde konser veriyorduk.

İkiz kardeşler ellerinde Türk bayrağı ile aşağıya inip bana sarılmak isteyip sarılamamıştı. Bazen çaldığımız marşlar karşısında çocukların duygulanıp ağlaması bize inanılmaz duygular yaşatıyor.

Ekibe dahil olduğumda 22 yaşındaydım ve babamın yaşında olan ekip üyeleri vardı. Zaten onlara ‘baba’ derdik.

Şimdi yeni nesil de bana şaka yollu ‘amca’ diyor ama bu durum hoşuma gidiyor. Onlarla çalışınca genç kalıyorum. Gençler de işlerini çok seviyor.

Bu kuruma emek veren herkesi sevgiyle anıyoruz. Bu kurum bizim kurumumuz. İzmir’de bando hep var olacak ve İzmirlilere hizmet edecek" dedi.

"Ailemizden çok iş arkadaşlarımızla beraberiz"

Bandodaki dokuz kadın üyeden en kıdemlisi olan obua sanatçısı Ezgi Çanlıoğlu, üniversiteden mezun olduktan sonra açılan sınavı kazanarak ekibe katıldığını söyledi.

Beraber çalıştığı meslektaşlarıyla zamanla bir aile gibi olduklarını belirten Çanlıoğlu, "Ben obua sanatçısıyım. Üniversiteden mezun olduktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı sınavla çalışmaya hak kazandım.

Geçen hafta 20. yılımı doldurdum. Çok uzun yıllardır buradayım ve yeri geldiğinde ailemizden çok iş arkadaşlarımızla beraberiz.

Birbirimize o kadar kenetlenmiş durumdayız ki çok güzel şekilde çalışmamızı yürütüyoruz. Pek çok insan emekli oldu, inşallah sağlıkla ben de emekli olurum.

Böyle güzel bir kurumda çalıştığım için çok mutluyum. Yeni nesil arkadaşların varlığı ile daha da şevkle çalışıyoruz." diye konuştu.

"83 yıllık bir bandoda yer almak çok gurur verici"

Bandonun en genç müzisyeni olan 26 yaşındaki Emre Taşkın ise 1,5 yıldır burada bariton korno çalıyor. Köklü bir kurumun içerisinde olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Taşkın,

"83 yıllık bir bandoda yer almak çok gurur verici. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu çok köklü bir yapı. Buraya sınavı kazanarak girdim ve 1,5 yıldır burada bariton korno çalıyorum.

Bando ekibi olan 43 kişiyle her gün müzik yapıyoruz. Birbirimizi duyarak, dinleyerek, hissederek çalışıyoruz. Benden büyük olan ağabey ve ablalarımdan her gün yeni bir bilgi öğreniyorum.

Onlarla çalışma fırsatı buluyorum. Ekibin en genç üyesi olarak burada çalışmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.