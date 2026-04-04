Son Mühür / Beste Temel- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Saygılı, Büyükşehir yönetimini kenti krizlerle baş başa bırakmakla ve sorumluluktan kaçmakla suçladı.

Saygılı, Başkan Tugay’ın AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ı hedef alan ifadelerine karşılık vererek, mevcut yönetimin kendi başarısızlıklarını örtbas etmek amacıyla "çamur at izi kalsın" politikası izlediğini savundu. İzmir’in caddelerindeki kirlilikten trafik sorununa, kooperatif skandallarından belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına kadar pek çok konuya değinen Saygılı, muhalefet olarak bu aksaklıklar karşısında sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

“Susalım mı, yokmuş gibi mi davranalım?”

Belediye yönetimindeki liyakat ve etik sorunlarına da dikkat çeken Saygılı, “İzBB Başkanı Cemil Tugay İzmir’in sırtına kambur olan yönetim krizlerinin, parti içi kavgalarının, rant siyasetlerinin ve İzmirliyi canından bezdiren algı ve bahane belediyeciliğinin faturasını AK Parti Genel Sekreterimiz ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan’a yüklenerek unutturmaya çalışıyor. Sayın Tugay bu çamur at izi kalsın politikasından artık vazgeçin. Milletvekillerimiz birbiri ardına konuşuyormuş. Bundan şikayet ediyorsunuz. İzmir’in sokak ve caddeleri çöp işgali altındayken susalım mı? İzmirlinin helal lokmasını kooperatif skandalı adı altında CHP siyasi eliti cebine indirirken susalım mı? İzmir’in trafiği adeta bir çileye dönüşürken susalım mı? İzmir’in belediyeleri gırtlağına kadar yolsuzluğa, hırsızlığa ve ahlaksızlığa batmışken tıpkı sizin vekilleriniz gibi susalım mı? CHP’nin siyasi aktörleri gibi deve kuşu siyaseti yapıp kafamızı kuma gömünce İzmir’e yaşattığınız kötülükleri görmezden mi gelelim? Belediyelere birbirinin gönül ilişkisi olan insanları İzmirlinin parasıyla istihdam eden belediye başkanlarınız yokmuş gibi mi davranalım? Belediye işçilerinin ödenmeyen maaşlarını tatil adalarında ezen belediye başkanlarınızı umursamayalım mı? Sizin seviyeli siyaset dediğiniz, millete parasını veririm sizi de sustururum demek mi? Sizin seviyeli siyaset dediğiniz ahlaksızlığa, yozlaşmaya, çürümeye, hırsızlığa ve yolsuzluğa karşı susmak mı?” diye sordu.

“Vurdumduymazlığı kabul etmiyoruz”

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyoruz: Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı ve emniyet birimleri, 365 gün uyuşturucuyla en yüksek kararlılıkla mücadele ederken, Büyükşehir Belediyesi bu mücadelede tamamen yok” sözleriyle devam eden Başkan Saygılı, “Nüfusun yoğun olduğu yerlerde ne spor ne kültür alanı var; ne de gençleri koruyacak bir adım atılıyor. Gençler sahipsiz bırakılmış, belediye iş birliğinden kaçmaktadır. İzmir’in gençlerini uyuşturucudan korumak, ortak sorumluluktur. AK Parti İzmir İl Başkanı olarak söylüyorum. Bu ihmalin son bulması şart, gençlerimizin geleceği için bu vurdumduymazlığı kabul etmiyoruz! Uyuşturucu ile mücadele için en önemli adımlardan biri de şehrin yenilenmesi, kentsel dönüşüm yapılarak sosyal donatılarla zenginleştirilmiş bir kent inşa edilmesidir. Güvenli sokaklar, sağlıklı yaşam ve spor alanları inşa etmek sizin sorumluluğunuzdur. Şunu iyi bilin ki; ne Genel Sekreterimiz ne milletvekillerimiz ne ben İzmirlinin hakkını savunmaktan hiç geri durmadık, bundan sonra da durmayacağız” diye konuştu.