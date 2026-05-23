Son Mühür- Henüz 18 yaşında olmasına rağmen modern fade kesim tekniklerindeki başarısı ve sahnedeki profesyonel duruşuyla dikkat çeken Tuyli, jüri üyelerinden tam not aldı. Kemalpaşalı genç yetenek, yarışma boyunca sergileidği özgün stil, temiz geçişler ve detaylara verdiği önem sayesinde rakiplerini geride bırakarak büyük beğeni topladı.



Küçük yaşlardan beri kuaförlük mesleğine ilgi duyduğunu belirten Enes Tuyli, "“Bu ödül benim için büyük bir motivasyon oldu. Hedefim daha büyük platformlarda yarışarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek,” ifadelerini kullandı. Mesleğine olan tutkusu ve disiplinli çalışmasıyla dikkat çeken Enes Tuyli’nin, önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası saç tasarım organizasyonlarında da adından sıkça söz ettirmesi bekleniyor.



Daha önce'de birincilik kazandı

Kemalpaşa'da aktif olarak kuaförlük mesleğğini sürdüren Tuyli, daha önce de İzmir Karabağlar Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Hair Master Yarışması'na katılarak adından söz ettirmişti.

Türkiyede birçok ilinden gelen yaklaşık 100 yarışmacının katılımıyla büyük heyecana sahne olan yarışmada, saç tasarımı alanındaki yeteneklerin yarıştığı organizasyonda, Kemalpaşalı genç yetenek Enes Tuyli, jüri değerlendirmelerinin ardından yarışmanın birincisi olmayı başarmıştı.



Kuaförlük sektörnde parlayan yıldızlar arasında gösterilen Tuyli'nin performansı, organizasyona katılan sektör temsilcileri tarafından da tam not aldı.