İzmir’in Foça ilçesinde, ormanlık alana yakın bir yerde bulunan bir evin bahçesinde bitkin halde bulunan yavru tilki, yaklaşık 1 ay süren yoğun bir tedavi süreci geçirdi. Tedavisinin ardından ise sağlığına kavuşarak yeniden doğaya salındı. Vücudunu keneler, kan parazitleri ve enfeksiyon saran yavru tilkinin hayata dönüş hikayesi, hem veteriner hekimleri hem de hayvanseverlerin dikkatini çekti.

Hareketsiz halde bulundu!

Foça’da yaşayan duyarlı bir vatandaş, evinin bahçesinde hareketsiz şekilde durmakta olan yavru tilkiyi fark etti. Yavru tilki veterinere götürüldü.

İlk muayene sonucunda yavru tilkinin vücudunun tamamen kene ile kaplı olduğu, ciddi kilo kaybı yaşadığı ve enfeksiyon nedeniyle güçsüz düştüğü tespit edildi.

“Çok zayıftı”

Tedavi sürecini gerçekleştiren veteriner hekim Kutlu Dayıoğlu, tilkinin kliniğe getirildiğinde kritik durumda olduğunu belirtti.

Ciddi tedavi süreci!

Veteriner ekipler tarafından gerçekleştirilen kan tahlilleri neticesinde yavru tilkide şiddetli anemi, enfeksiyon ve kan paraziti olduğu belirlendi. Bunun üzerine hemen tedavi sürecine start verildi.

Yaklaşık 1 ay boyunca klinikte gözetim altında tutulan yavru tilkiye düzenli olarak serum, antibiyotik, vitamin ve aminoasit desteği sağlandı.

Kaçmaya çalıştı

Tedavinin ilk günlerinde zar zor beslenen yavru tilki, sağlık durumu iyiye gittikçe doğal reflekslerini yeniden kazanmaya başladı. Veteriner hekimler, tilkinin zamanla saldırgan tavırlar sergilemesi ve kaçmaya çalışmasının aslında iyileşme sürecinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.