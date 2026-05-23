Kurban Bayramı tatili öncesinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, kara yollarında yoğunluk oluşturdu. Özellikle İzmir’den İç Anadolu'ya doğru giden sürücüler sebebiyle İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde trafik hareketliliği gözlerden kaçmadı.

Manisa geçişinde trafik yoğunluğu!

Bayram tatilinin başlamasına az bir süre kala en yoğun güzergahlardan biri yine İzmir-Ankara kara yolu olarak dikkat çekti. Özellikle Turgutlu ilçesi geçişinde araç trafiğinin belirgin şekilde artması dikkat çekti.

İzmir yönünden Ankara istikametine doğru giden araçlar nedeniyle zaman zaman yoğunluk oluştu. Trafik akışı kontrollü şekilde devam ederken, uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgelerde sürücüler düşük hızda ilerlemek durumunda kaldı.

Ekiplerden kavşaklarda önlem!

Yoğunluk sebebiyle polis ve jandarma ekipleri güzergahtaki kritik noktalarda denetimlerini sürdürdü. Kavşaklar ve bağlantı yollarında görev yapan trafik ekipleri, trafik akışının kesintisiz sürmesi için çalışmalarına devam etti.