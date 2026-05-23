Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - Tüm Yerel-Sen 5. Olağan Genel Kurulu’nda delegelerin yüksek oyuyla yeniden Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Devrim Onur Erdağ, sendikadaki yeni görevini ve hedeflerini duyurdu. Gerçekleştirilen görev dağılımının ardından Genel Merkez Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreterliği görevine getirilen Erdağ, üç yıldır sürdürdüğü Genel Örgütlenme Sekreterliği makamını ise Esma Durmaz’a devrettiğini açıklayan Erdağ, “Emekçinin sesini daha güçlü duyurmak, dayanışmayı büyütmek ve sendikamızı daha ileri taşımak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim” mesajı verdi.

“Bir gün dahi durmadan mücadele ettim”

“Tüm Yerel-Sen 5. Olağan Genel Kurulumuzda delegasyonumuzun takdiriyle yeniden Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine yüksek bir oyla seçilmenin gururunu yaşadım” sözleriyle açıklamalarda bulunan Erdağ, “Bugün gerçekleştirilen görev dağılımı sonucunda ise Genel Merkez Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreterliği görevine seçilmiş bulunuyorum. 3 yıl boyunca yürüttüğüm Genel Örgütlenme Sekreterliği görevinde bir gün dahi durmadan mücadele ettim. Çalmadık kapı, dokunmadık emekçi bırakmamak için Türkiye’nin dört bir yanında, her sabah başka bir ilde emek mücadelesinin sesi olmaya çalıştım” dedi.

“Var gücümle çalışmaya devam edeceğim”

Örgütlenme Sekreterlik görevini Durmaz’a devretmenin mutluluğunu yaşadığının altını çizerek açıklamalarını sürdüren Erdağ, “Kadınların sendikal mücadelede daha güçlü yer alması, yalnızca bir temsil değil; emeğin, eşitliğin ve örgütlü mücadelenin büyümesidir. Yeni görevim olan Genel Merkez Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreterliği görevini de aynı inanç, aynı mücadele ruhu ve aynı kararlılıkla sürdüreceğim. Emekçinin sesini daha güçlü duyurmak, dayanışmayı büyütmek ve sendikamızı daha ileri taşımak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Yeni dönemde görev alan tüm MYK üyelerimizi kutluyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.