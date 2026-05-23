İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, “kasten öldürme”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “yalan tanıklık” suçlamaları yöneltilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin tamamı, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamının çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
