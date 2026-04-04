Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Ednan Arslan, danışma kurulunda gerçekleştirdiği konuşmasında önemli değerlendirmelerde, açıklamalarda ve eleştirilerde bulundu.

Ednan Arslan: Zorla mı görevlere geldiniz?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin hata yapanları elinin tersiyle kenarıya koyacağını belirten CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, “Genel Başkanımız elinden gelen mücadeleyi veriyor. Zorla mı birileri sizleri bu görevlere getirdiler. Benim de çok eksiğim var. Sahadan gelen eleştiriler var. Benden iyi vekiller yalanlar vardır. CHP böyle bir partidir. Mitinglerle ilgili eleştiriler geldi. Bunu yapanlar, Özel Ankara’da otur diyenler. Biz arkadaşlarımızın hakkını savunuyoruz. Özel o meydanları dolduruyor. Daha fazla üstlerine gideceğiz. Kimse Genel Başkanımızdan vefasızlık beklemesin. Hiçbir arkadaşımızı arkada bırakmayacağız. CHP, hata yapanları da elinin tersiyle bir kenara koyar. Bize, ‘kul hakkı yemez’ derlerdi. Var mı burada siyasette akrabasını zengin eden, yolunu bulan? Bizler dürüst insanlarız. Bu partinin amiral gemisi İzmir’de bahaneye yer yok." şeklinde konuştu.

"Herkes kendine çeki düzen versin"

Son olarak, ilçe başkanlarının danışma kurullarında yeterince aktif olmamasını eleştiren Arslan, şu ifadeleri kullandı: “Ben ilçe başkanlığından geldim. Bugün ilçe başkalarımız bu kürsüye çıkıp konuşacak. Ama ilçe başkanı buraya çıkıp konuşmuyor. Buraya çıkıp vekillerin canını okuyacak. Herkes kendine çeki düzen verecek."