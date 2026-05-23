Son Mühür/Selda Meşe- Alsancak Fitness Festivali’nde sağanak yağışa rağmen etkinlikler devam etti. Kültürpark içerisinde düzenlenen ve her yaştan spor tutkununu buluşturan Alsancak Fitness Festivali renkli sahnelere tanıklık etti. Sabah güneşin altında başlayan sporseverler öğleden sonra sağanak yağışa rağmen sporu bırakmadı.

Yağmura rağmen alan terk edilmedi

Herkes konukların alanı terk etmesini beklerken yağmura aldırış etmeyen İzmirliler spor yapmaya ve stantları ziyaret ederek etkinlik ve yarışmalara katılmayı sürdürdü. Festival komitesi, yağmura rağmen alanı terk etmeyen İzmirlilere teşekkür etti.



Sabah saatlerinde Dr. Deniz Aytekin’in “Tıbbın onayladığı mucize: Egzersiz” başlıklı söyleşisi ile başlayan etkinlik, spor ve dansı buluşturan Dance With Ayaz Grubu sahne almasıyla devam etti. Katılımcılara eğlenceli yaşatan etkinlikler gün boyu devam etti.



Alsancak Fitness Festival, yarın da birbirinden güzel etkinlikle sporseverleri buluşturacak. Diyetisyen ve Longevity Uzmanı Safiye Taş’ın “Protein alıyorsun ama hala formda değilsin. Neden?” başlıklı söyleşisinin ardından PT Uğur Bulut, çocuklar ve spor konusunu işleyecek. Ardından Can Yeşilpınar, Sosyal medya çağında spor ve beslenme gerçekleri konulu söyleşi gerçekleştirecek. Tüm gün DJ eşliğinde müziğin yanı sıra Folkart Carrera tarafından spinning etkinlikleri ve tüm stantlarda eğelenceli aktiviteler gerçekleştirilecek.

Festivale katılan kurumlar



Festivalin katılımcıları ve destekçi kurumları; İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi , İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü , Göztepe Spor Kulübü, Türkiye Jimnastik Federasyonu, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Türkiye Bisiklet Federasyonu, HFA Drone Yarışları, Bevaco, Türk Telekom, Oakberry, Coffemamma,The Galleria , Kids Boxing, Center, Wodeco, Folkart Carrera, Redbull, Boo, Hardline, Türkiye İş Bankası, Pause FM, Ege TV, Acil Tıp Group ve KidsZone oldu.

