Muğla’nın Fethiye ilçesinde Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri, bölgede geniş çaplı bir tahkikat başlattı. Edinilen ilk bilgilere göre, ilçeye bağlı Babataşı Mahallesi Karayolları mevkiinde meydana gelen olayda, Belediye Başkanı Alim Karaca henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü silahlı bir saldırının hedefi oldu.

İzmir'in başkanlarından geçmiş olsun mesajı!

Gerçekleştirilen saldırının ardından İzmir'in belediye başkanları, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Büyük bir üzüntüyle öğrendim!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıma bulunan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Alim Karaca’ya yönelik gerçekleştirilen saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, faillerinin biran evvel yakalanıp yargı önünde hesap vermelerini diliyorum." dedi.

"Acil şifalar diliyorum!"

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise, "Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Alim Karaca’nın uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum.

Bu hain saldırıyı kınıyor, saldırının faillerinin gereken cezayı almalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Dualarımız başkanımızla!"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Fethiye’miz için canla başla çalışan Değerli Başkanımız Alim Karaca’ya uğradığı çirkin saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Dualarımız başkanımızla, bir an önce sağlığına kavuşması dileğiyle." dedi.

"Şiddetle lanetliyorum!"

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca'nın silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Yapılan alçakça saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Geçmiş olsun Alim Başkanım." ifadelerini kullandı.

"Menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum!"

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ise, "Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca’ya yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." dedi.

