İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Malta Şelalesi, çam ormanlarının arasında saklanan doğal yapısıyla yaz aylarında serinlemek isteyenlerin uğrak noktalarından biri haline geliyor. Yaklaşık 5 metre yükseklikten dökülen berrak suyu, kayaların arasında oluşan doğal havuzu ve sessiz atmosferiyle dikkat çeken bölge, şehir merkezine yaklaşık bir saat uzaklıkta yer alıyor. Deniz ve sahil rotalarının ötesinde farklı bir deneyim sunan Malta Şelalesi, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için alternatif bir kaçış noktası oluşturuyor.

Malta Şelalesi çam ormanlarının içinde saklı bir doğa rotası

Menderes ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi sınırlarında bulunan Malta Şelalesi, son yıllarda doğa yürüyüşü yapanların ve kamp tutkunlarının keşfettiği doğal alanlar arasında yer alıyor. Çam ağaçlarıyla çevrili bölge, yapılaşmanın sınırlı kalması sayesinde doğal dokusunu büyük ölçüde koruyor.

Kuş seslerinin yankılandığı ormanlık alan, temiz havası ve sakin ortamıyla şehir yaşamının yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen ziyaretçilere huzurlu bir atmosfer sunuyor. Özellikle hafta sonlarında doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler tarafından tercih edilen bölge, kalabalık turistik merkezlerden uzak yapısıyla öne çıkıyor.

Doğal havuzu ve serin suyu yaz sıcaklarında ilgi görüyor

Malta Şelalesi'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri yaklaşık 5 metreden dökülen berrak suyu oluyor. Kayaların arasından süzülen suyun oluşturduğu doğal havuz, yaz aylarında serinlemek isteyen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Şelalenin çevresindeki yoğun ağaç örtüsü sayesinde bölgedeki hissedilen sıcaklık çevreye göre daha düşük olabiliyor. Bu doğal serinlik, özellikle bunaltıcı yaz günlerinde ziyaretçilere ferah bir ortam sunuyor. Akan suyun sesi ve yeşilin hâkim olduğu manzara ise bölgeyi yalnızca serinlemek isteyenler için değil, doğanın tadını çıkarmak isteyenler için de cazip hale getiriyor.

Malta Şelalesi'ne gitmeden önce bilinmesi gerekenler

Malta Şelalesi çevresinde kafe, restoran veya turistik işletme bulunmuyor. Bölge tamamen doğal yapısıyla öne çıktığı için ziyaretçilerin yiyecek, içecek, su ve diğer ihtiyaçlarını önceden hazırlayarak gelmeleri öneriliyor.

Ayrıca yürüyüş parkurunun bazı bölümlerinde taşlık ve toprak zemin bulunduğundan rahat yürüyüş ayakkabısı tercih edilmesi ulaşımı kolaylaştırıyor. Doğal alanın korunabilmesi için ziyaretçilerden çöplerini geri götürmeleri, çevreyi kirletmemeleri ve ateş yakmamaları isteniyor. Bölgenin bugüne kadar bakir yapısını koruyabilmesinde bu hassasiyet önemli rol oynuyor.

Doğa fotoğrafçılarının vazgeçmediği adreslerden biri

Malta Şelalesi, yalnızca serinlemek isteyenleri değil, doğa fotoğrafçılığıyla ilgilenenleri de kendine çekiyor. Sabah saatlerinde ağaçların arasından süzülen güneş ışıkları, kayaların üzerinden akan su ve zaman zaman oluşan ince sis tabakası bölgeye kartpostallık görüntüler kazandırıyor.

Doğal peyzajın korunmuş olması sayesinde ziyaretçiler farklı açılardan fotoğraf çekebiliyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yeşilin her tonunu barındıran orman dokusu, şelaleyle birleşerek etkileyici kareler oluşturuyor.

Malta Şelalesi'ne nasıl gidilir?

Malta Şelalesi, İzmir şehir merkezine yaklaşık bir saat uzaklıkta bulunuyor. Özel araçla ulaşım sağlamak isteyenler Gaziemir üzerinden Menderes yönüne ilerleyerek Değirmendere Mahallesi'ne ulaşıyor. Tahtalı Barajı geçildikten sonra yaklaşık 5 kilometrelik yol takip edilerek şelaleye varılabiliyor. Yolun son bölümünde toprak yol yer alsa da araçla ulaşım mümkün oluyor.

Toplu taşımayı tercih edenler ise İZBAN ile Cumaovası İstasyonu'na geldikten sonra 729 numaralı ESHOT otobüsüyle Değirmendere İlkokulu durağında inebiliyor. Buradan kısa bir yürüyüş yapılarak Malta Şelalesi'ne ulaşılabiliyor.