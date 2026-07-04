İzmir’de günlerdir aranan 31 yaşındaki E.K.’nin hikayesi, Buca ormanlarında son buldu. Ailesinin Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek yaptığı kayıp başvurusunun ardından polis ekipleri zamana karşı yarış başlattı. Telefon sinyallerinin izini süren ekipler, genç adamın cansız bedenine ulaştı. Şimdi polis bu ölümün arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışıyor.

Telefon sinyali çemberi daralttı

Kayıp Şahıs Büro Amirliği ekipleri, ihbarı alır almaz teknik takibe başladı. Yapılan incelemelerde E.K.’ye ait cep telefonunun son olarak Buca Kuruçeşme Mahallesi yakınlarında sinyal verdiği belirlendi. Vakit kaybetmeden bölgeye AFAD ekipleri ve eğitimli iz takip köpekleri sevk edildi.

Arazinin zorlu şartlarına rağmen ekipler koordineli şekilde ormanlık alanı taradı. Saatler süren titiz arama çalışmaları acı bir manzarayla noktalandı. Genç adam, Zafer Mahallesi mevkiindeki ağaçlık alanda hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olaydan altı gün önce gelen sitem dolu veda

Polis ekipleri, şüpheli ölümün ardından gencin dijital izlerini mercek altına aldı. İncelemelerde çarpıcı bir detay ortaya çıktı. E.K.’nin ortadan kaybolmadan altı gün önce sosyal medya hesabından sitem dolu paylaşımlar yaptığı görüldü.

Genç adamın mesajlarındaki intihar sinyalleri dikkat çekti. Çevresine adeta veda eden E.K., paylaşımlarında şu ifadelere yer vermişti:

"Ben dünyada göreceğimi de gördüm yaşayacağımı da yaşadım. Bu dünya yaşanmaya değecek bir dünya değil. Öyle bir şey yapacağım ki hepinize büyük bir sürpriz olacak. Ben bu yaşadıklarımın hiçbirini hak etmedim."

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının bölgedeki çalışmalarını tamamlamasının ardından E.K.’nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin netleşmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin çok yönlü soruşturması devam ediyor.

