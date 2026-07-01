Son Mühür / Merve Turan - İzmir yerel siyasetinde ve belediyelerinde yaşanan hareketlilik, operasyonlar ve peş peşe gelen iddialarla gündemi sarsmaya devam ediyor. Son olarak Seferihisar ve Balçova belediyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kentte geniş yankı uyandırırken, usta gazeteci Hasan Çölmekçi, Gündem Masası programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Seferihisar Belediye Başkanı'nın tutuklanarak görevden uzaklaştırılması ve Balçova Belediye Başkanı hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasının ardından gözler diğer ilçelere çevrildi. Çölmekçi, özellikle Menderes ilçesindeki ruhsat süreçlerine ve belediye yönetimindeki isimlere yönelik vahim iddiaları gündeme taşıdı.

İşte usta gazeteci Hasan Çölmekçi'nin Gündem Masası'ndaki o açıklamaları ve İzmir belediyelerini sarsacak Menderes iddialarının detayları:

Seferihisar’da süreç nasıl ilerleyecek?

''Zaten orada çoğunluk CHP’de. CHP’den belediye başkanının işaret edeceği bir meclis üyesi, belediye başkanı vekili olacak. Zaten seçimi de yakında duyururlar.''

‘’Bu gibi yerlerde rant çok büyük…’’

Seferihisar gibi yerlerde rant çok büyüktür. Bu nedenle de belediyeyi yönetenler, sadece orası değil, bütün İzmir ya da bütün Türkiye’de belediyeleri yönetenler, hiç bir dönemde bu kadar açık açık kör göze parmak olmamıştır….

‘’Son Mühür her şeyi önceden biliyor…’’

Burada hep konuşuyoruz biz. Son Mühür her defasında 2 hafta önceden 1 ay önceden her şeyi biliyor. Burada konuştuğumuz ilçeler hep çıktı. Çünkü ortada her şey…. O kadar çok şikayet var ki bu belediyelerle ilgili…

Çok konuşulacak Menderes iddiası…

Menderes'te ruhsat almak isteyen vatandaşların ağır şartlar ve taleplerle karşı karşıya kaldığını belirten Çölmekçi, "Menderes’i konuşuyoruz kaç haftadır. Menderes’le ilgili bir sürü iddia var… İnsanların ruhsat almak için oyalandığıyla ilgili CİMER’e, İçişleri Bakanlığı’na Valiliklere bir sürü şikayet geliyormuş. Her taraftan şikayet yağıyor… İnsanlar orada yasal bir ruhsat almak için günlerce bekletildiği ve oyalandığı söyleniyor.'' dedi ve ekledi:

‘Şuraya bir borcumuz’ var ya da ‘Şuraya işte bir bağış yapın, bizim borcumuzu kapatın biz de ruhsatınızı imzalayalım’ gibi şeyler dendiği şeklinde ağır iddialar var. Ve gidip bu insanlara bazen de bir adres verip, ‘Şuraya belirli bir para verin…’ diyorlarmış. Zaten sonra hiç ediyorlar bu paraları… Bazen bu şekilde ruhsat veriyorlar bazen de daha büyük para almak için ‘Bu yetmedi de’ diyorlarmış. Yani bu şekilde vahim iddialar var…"

'’Orada bir belediye başkanı yardımcısı var evlere şenlik….’’

İlçedeki yapılaşma yoğunluğuna ve bu süreçleri yöneten isimlere dikkat çeken Çölmekçi, belediye bünyesindeki bir başkan yardımcısını işaret ederek şunları söyledi:

"Orada bir belediye başkanı yardımcısı var ki… Evlere şenlik… Hiç fütursuzca gidiyor… Nerelere kadar uzanacağı belli değil bu işin. Orası bakir bir bölge biliyorsunuz… Menderes, Gümüldür, Özdere... Sahil kesimi var işte esas oralar… Menderes’te yeni yeni gelişiyor ve evler villalar yapılıyor. Bu şekilde baktığın zaman Menderes’te sorun çok büyük."

İlçeleri tek tek saydı

Sorunların ve iddiaların sadece Menderes ile sınırlı kalmadığını, diğer ilçelerde de benzer dosyaların biriktiğini ifade eden Çölmekçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece Menderes değil Gaziemir’de aynı şekilde… Hep söyledik mesela Karabağlar da var. Şu an biraz duruldu ama daha önceden biriken dosyalar var…"