Son Mühür / İzmir’de 2025 ve 2026 yılının tamamlanmasına sayılı günler kala bir sonraki eğitim sezonu için hazırlıklar şimdiden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda yapılacak tavan zam oranını yüzde 43,92 olarak açıklaması sonra İzmir’deki özel okullarının da fiyatları belli oldu. Birçok okul 2026-2027 eğitim-öğretim yılına dair okul ücretlerini ve ödeme koşullarını paylaşırken özel eğitimdeki fiyatlar da adeta dudak uçuklattı. Bazı okulların belirlediği yıllık oranların 28 bin 75,50 lira olan asgari ücretin neredeyse 49 katına çıkması dikkati çekti.

Kolejlerin büyük çoğunluğu kesin rakamlarını Liseye Geçiş Sınavı’ndan (LGS) sonra duyurmaya planlarken bazı okulların yıllık tahmini fiyat listesi ise şimdiden açıklandı.

Anasınıfı için ayrı ilkokul için ayrı fiyat

İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları yeni dönem ücretlerini açıkladı. Buna göre; 2026 ve 2027 dönemi için anasınıfı eğitim ücreti 671 bin TL, 1. sınıf ücreti ise 709 bin 500 TL olarak duyuruldu. Okul eğitim ücretlerinin yanı sıra beslenme için de sınıflara göre 143 bin ila 176 bin lira arasında ek ücret talep ediyor.

1 milyon lirayı aşıyor

İzmir’in öne çıkan özel okullarından Amerikan Koleji’nde de fiyat tablosu belli oldu. Okulda 9. ve 10. sınıf eğitim ücretleri 1 milyon 192 bin 725 TL’den başladı. Kayıt dönemi geçtiğimiz mart ayında başlarken eylül ayına kadar sürece kayıt döneminde rakam 1 milyon 371 bin 634 liraya kadar artabiliyor. İzmir Amerikan Koleji’nde yatılı eğitim almak isteyen öğrenciler için konaklama bedeli ise 457 bin ila 526 bin lira arasında değişiyor.

Bilfen İzmir Anadolu ve Fen Liseleri ise 9’uncu sınıf eğitim ücretini KDV hariç 1 milyon 25 bin TL olarak paylaştı. Eğitim ücretine ek olarak kıyafet ve yemek ücretleri de dikkati çekti. Buna göre; eğitime ek yemek ücreti 225 bin lira artı KDV olarak açıklanırken; kırtasiye masrafları için 86 bin lira, kıyafet giderleri için ise 31 bin 748 liralık bir bütçe ortaya konuldu.

Pansiyon ücretleri de ekleniyor

Yine kentin köklü kurumlarından İzmir Özel Türk Koleji’nde 4 ve 5 yaş anasınıfı ücretleri yemek dahil 543 bin lira, ilkokul birinci sınıf ücreti ise 838 bin lira olarak paylaşıldı. 2026 ve 2027 yılı İzmir Özel Türk Koleji Fen Lisesi 9’uncu sınıf eğitimi için 960 bin lira, pansiyonda kalmak isteyenler için ise 496 bin lira olarak açıklandı. Özel Ege Lisesi ise yeni dönem fiyatlarını anaokulu için 743 bin 820, ilkokul için 781 bin 440 ve lise için 929 bin 712 lira olarak duyurdu.

“Özel okul fiyatları artıyor, vatandaşın geliri artmıyor”

Özel okul fiyatlarıyla ilgili Son Mühür’e değerlendirmelerde bulunan Eğitim İş Sendikası İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Şen, “Ülkemizde yüksek enflasyon ve düşen alım gücü artık her hanenin en temel sorunu haline gelmiştir. Aileler geçim derdiyle mücadele ederken bir yandan da çocuklarının geleceğini güvence altına almak için çabalıyor. Devlet okulları arasında bile fiziki imkanlar, donanım ve çevresel koşullar açısından ciddi farklılıklar varken; birçok veli, çocuğunun daha güvenli ve daha donanımlı bir ortamda eğitim alabilmesi için mecburen özel okullara yöneliyor. Ancak özel okulların ücretleri her geçen yıl artarken, vatandaşın geliri aynı oranda artmıyor. Eğitim bir hak olmaktan çıkıp, ekonomik güce bağlı bir ayrıcalığa dönüşmemelidir. Kaliteli eğitim parası olanın ulaşabildiği bir hizmet haline gelemez” ifadelerini kullandı.

“Çözüm kamusal ve parasız eğitim”

Yaşanan sorunların giderilmesi için taleplerini de dile getiren Başkan Şen, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarına gereken yatırımlar acilen yapılmalıdır. Kaynaklar; okulların fiziki imkânlarını geliştirmeye, sınıf mevcutlarını azaltmaya, eğitimin niteliğini artırmaya yönlendirilmelidir. Tüm öğrencilerimizin en az bir öğün sağlıklı okul yemeğine ve temiz içme suyuna ücretsiz erişimi sağlanmalıdır. Ayrıca tüm devlet okullarında kalıcı ve kadrolu temizlik personeli ile güvenlik görevlisi istihdamı zorunlu hale getirilmelidir. Okullarımız geçici görevlendirmelerle, eksik personelle yönetilemez. Çocuklarımızın güvenliği ve sağlığı tasarruf kalemi değildir. Eğitimde eşitlik istiyorsak; çözüm özel okullara mahkumiyet değil, güçlü ve nitelikli bir kamusal ve parasız eğitim sistemidir. Milli Eğitim Bakanlığı, tüm çocuklarına eşit ve kaliteli eğitim sunmakla yükümlüdür. Bu bir tercih değil, anayasal bir sorumluluktur” diye konuştu.