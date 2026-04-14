Son Mühür/ Osman Günden- Gaziemir Belediyesi, hem araç sürücülerini hem de yayaları rahatlatacak kapsamlı yol çalışmalarında önemli bir eşiği geride bıraktı. Son olarak AK Parti Gaziemir teşkilatının Gaziemir belediyesinde işlerin yolunda gitmediği ve gerekli çalışmaların yapılmadığı konusundaki uyarıları gündeme oturmuştu. AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, yolların çukur içinde olduğu, bazı mahallelerde hala doğalgazın olmadığını belirtmişti.

Gaziemir Belediyesi ise 2024 yılının Nisan ayından bu yana geçen iki yıllık süreçte yaptığı yol çalışmalarını paylaştı. Gaziemir'de ekipler, ilçenin hemen her mahallesinde adeta çıkarma yaptı. Toplamda 32 bin 191 metrekarelik bir alana yayılan bu yenileme harekatıyla, yıllardır el sürülmemiş ya da yıpranmış yollar modern bir görünüme kavuştu. Fen İşleri ekipleri, 15 bin metrekareden fazla kilit parke taşı döşerken, 16 bin metrekareyi aşkın alanı da boydan boya asfaltla kapladı.

Mahalle aralarından ana yollara canhıraş çalışma

Belediye ekipleri bu süreçte sadece göz önünde bulunan ana caddeleri değil, mahalle sakinlerinin en çok şikayet ettiği ara sokakları da gündemine aldı. Tam 414 farklı noktada 11 bin metrekarelik kilit parke taşı çalışması yürütülürken, 201 ayrı bölgede ise yayaların güvenle yürüyebileceği yeni kaldırımlar inşa edildi. Özellikle bozuk zeminlerin yarattığı ulaşım sıkıntısını çözmek için 4 bin 469 ton sıcak asfalt kullanılarak yollar pürüzsüz hale getirildi. Hızlı ve planlı müdahaleler sayesinde Gaziemir sokakları, hem araç trafiği için daha konforlu hem de yayalar için çok daha emniyetli bir yapıya gelmesi için gerçekleştirildi.

Başkan Ünal Işık: "Zor şartlarda bile Gaziemir için üretmeye devam ediyoruz"

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve vatandaşın taleplerine kulak veren Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, ekonomik şartların getirdiği tüm zorluklara rağmen hizmetten geri adım atmadıklarını vurguladı. Mevcut imkanları kuruşu kuruşuna hesaplayarak en verimli şekilde kullandıklarını belirten Başkan Işık, "İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteği ve kendi personelimizi emeğiyle ilçemizin yollarını ilmek ilmek yeniliyoruz. Göreve geldiğimizden beri 32 bin metrekarelik dev bir alana dokunduk. Amacımız, her Gaziemirlinin sabah evinden çıktığında kapısının önünde düzgün bir yol, güvenli bir kaldırım görmesi," diyerek çalışmaların aynı tempoda süreceği mesajını verdi.