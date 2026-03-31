İzmir’de boşanma aşamasındaki eşine yönelik gerçekleştirdiği dehşet verici eylemle Türkiye gündemine oturan Şiyar Alpaslan’ın yargılandığı davada sular durulmuyor. İki küçük çocuğunun boğazına bıçak dayayarak annelerini tehdit eden sanığın, cezaevinden annesi aracılığıyla eski eşine yönelik "suikast planı" yaptığı ortaya çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, cezaevindeki telefon görüşmeleri üzerine yeni bir dava daha açıldı.

Görüntülü aramayla gelen dehşet dakikaları

Olay, 18 Kasım 2024 tarihinde Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle evini terk ederek Burdur’a giden Fatma C., çocuklarını babaları Şiyar Alpaslan’da bırakmak zorunda kaldı. Ancak zanlı, eşini eve dönmeye zorlamak amacıyla korkunç bir yönteme başvurdu. Eşini görüntülü arayan Alpaslan, 3 ve 7 yaşlarındaki iki öz evladının boğazına bıçak dayayarak o anları annelerine izletti. Görüntülerin ardından emniyete sığınan Fatma C.’nin ihbarıyla yakalanan zanlı tutuklanırken, devlet korumasına alınan çocuklar daha sonra annelerine teslim edildi.

Yargı sürecinde görevsizlik ve suç vasfı tartışması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianamede sanık hakkında "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından hapis cezası talep edildi. Ancak yargılama süreci hukuki bir düğüme dönüştü. İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi, eylemin "kasten öldürmeye teşebbüs" niteliği taşıdığına kanaat getirerek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk etti. Üst mahkemeler arasında yaşanan görev uyuşmazlığı, Bölge Adliye Mahkemesi’nin müdahalesiyle çözüldü. Nihayetinde sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına kesin olarak karar verildi.

Tahliye kararı itirazla durduruldu: Can güvenliği vurgusu

Davanın seyri sırasında 16 Aralık 2025 tarihinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı; mahkeme sanığın ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. Fakat bu karar, mağdur avukatları ve savcılığın sert itirazıyla karşılaştı. İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın serbest kalmasının hem çocukların hem de eski eşin can güvenliği için telafisi güç riskler oluşturacağını belirterek adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına hükmetti. Bu karar neticesinde Şiyar Alpaslan, serbest kalamadan yeniden demir parmaklıklar arkasına gönderildi.

Cezaevi telefonunda "Kiralık katil" diyaloğu

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada, davanın seyrini değiştirecek yeni bir kanıt dosyaya eklendi. Sanığın cezaevinden annesi Ş.K. ile yaptığı telefon görüşmelerinin kayıtları, yeni bir tehdit planını deşifre etti. Kayıtlarda Alpaslan’ın annesine, "Ben içerideyim bir şey yapamam ama sen yapabilirsin, dışarıdan bir adam tut onu öldürsün" dediği, annesinin ise bu kan donduran talebi "Tamam oğlum, halledeceğim" diyerek onayladığı belirlendi. Bu görüşmeler üzerine anne ve oğul hakkında "tehdit" suçundan İzmir 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeni bir dava açıldığı açıklandı.

"Niyetim kötü olsaydı beni kimse tutamazdı" savunması

Duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlanan tutuklu sanık Şiyar Alpaslan, yaptıklarını "bir anlık öfke" olarak nitelendirerek kendisini savundu. Amacının çocuklarına zarar vermek değil, sadece eşinin eve dönmesini sağlamak olduğunu iddia eden sanık, "Niyetim kötü olsaydı beni kimse durduramazdı, sadece korkutmak istedim" ifadelerini kullandı. Mağdur Fatma C. ise evlilik hayatı boyunca sistematik şiddete maruz kaldığını belirterek, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve yeni açılan tehdit davasını göz önünde bulundurarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.