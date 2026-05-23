Son Mühür- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanları ile bir araya geldi. Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli için düzenlenen buluşmada çalışanlarla bayramlaşan Başkan Mutlu, emekçilere teşekkür ederek birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Konak'ın farklı mahallelerinde gece gündüz görev yapan temizlik personelleriyle aynı sofrada buluşan Mutlu, belediye hizmetlerinin görünmeyen kahramanlarının büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti. Bayram öncesi gerçekleştirilen programda çalışanlarla sohbet eden Mutlu, belediye personellerinin özverili çalışanlarının ilçenin yaşam kalitesine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından o bayramlaşma programı sonrası paylaşım yapan Mutlu şu ifadeleri kullandı;

"Konak'ımızın her mahallesinde gece gündüz özveriyle görev yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimizle Kurban Bayramı öncesinde gönül soframızda bir araya gelerek bayramlaştık. Birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle Konak için emek veren tüm çalışma arkadaşlarımın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum."

Buluşma, çalışanların bayram tebriği ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.