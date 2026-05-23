Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig ekiplerinden Altınordu oldukça hareketli günlerden geçiyor. A takımın yarışmacı haklarını devretme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan, görüşme halinde olduğu yatırımcı adaylarına bayram sonuna kadar süre tanıdı. 1 Haziran'a kadar kulübün köklü misyonunu ve felsefesini zedelemeyecek güvenilir bir şahıs ya da şirketle el sıkışmayı planlayan Özkan, mayıs ayı bitmeden bu süreci resmiyete kavuşturmayı amaçlıyor.

Büyük bir kısım devredilmeyecek

Gerçekleşmesi beklenen devir işleminin kulübün tamamını kapsamayacağı ifade ediliyor. Başkan Seyit Mehmet Özkan; Altınordu'nun asıl kalbi olan öz kaynak sistemini, futbol okullarını, altyapı takımlarını ve modern tesisleri kendi bünyesinde tutmaya devam edecek. Yalnızca profesyonel A takımın hakları yeni yatırımcısına teslim edilecek. Özkan daha önceki sezonlarda da benzer bir devir girişiminde bulunmuş ancak aradığı kriterlerde bir yatırımcı çıkmadığı için süreç olumsuz sonuçlanmıştı.

Bir yandan yaprak dökümü sürüyor

Öte yandan, idari belirsizliklerin sürdüğü İzmir temsilcisinde yaprak dökümü de erken başladı. Mevcut kadrosunda sadece 13 futbolcusu kalan kırmızı-lacivertlilerde, teknik heyetin sözleşmeleri de ay sonunda resmi olarak bitiyor. Kulüpten ayrılan ilk isim ise savunma oyuncusu Eren Tokat oldu. Sözleşmesi sona eren deneyimli stoper, gelecek sezon için 2. Lig'in bir diğer ekibi 1461 Trabzon FK ile el sıkıştı.