Süper Lig'in kapanış haftasında deplasmanda Samsunspor'a 3-0 mağlup olarak beşinci basamağı RAMS Başakşehir'e devreden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası finalinden gelen sonuçla büyük hüsrana uğradı. Lig maratonunu üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor'un Antalya'daki dev finalde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1'lik skorla geçerek kupayı müzesine götürmesi, İzmir ekibinin haftalardır umutla beklediği Avrupa senaryolarını da suya düşürmüş oldu. Karadeniz ekibinin zaferi sonrasında, ligi dördüncü bitiren Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi yerine doğrudan Avrupa Ligi vizesi alarak İzmir ekibinin hayaline ulaştı.

55 yıl sonra Avrupa hayali vardı

Kupa şampiyonunun Avrupa Ligi kontenjanı, Trabzonspor’un zaten ilk üçte yer alması sebebiyle lig beşincisine devredildi. Son düzlükte Göztepe'yi geçerek beşinci sıraya kurulan RAMS Başakşehir, bu sayede Konferans Ligi'ne eleme turlarından katılma hakkı kazandı. Konyaspor ise finali kaybederek Avrupa biletini son dakikada elinden kaçırdı. Tam 55 yıl sonra Avrupa arenalarına dönme rüyası gören sarı-kırmızılılar, Başakşehir'e kaptırdıkları beşinciliğin faturasını bu sonuçla çok daha ağır ödemiş oldu.

Salı günü rakibi konuk edecekler

Avrupa hüsranıyla dalgalanan Göztepe'de teselli, gençlerin başarısıyla geldi. İzmir temsilcisinin U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'ne adım atmak için kıyasıya bir yarı final mücadelesi veriyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın U19 ekibinin doğrudan katılacağı organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek ikinci kulüp, U19 PAF Ligi ve gelişim liglerini ilk iki sırada bitiren ekiplerin play-off kapışmasıyla netleşecek. U19 PAF Ligi'ni Trabzonspor'un arkasında ikinci sırada tamamlayan Göztepe, Gelişim Ligi ikincisi Arnavutköy Belediyesi FSK ile dış sahada oynadığı ilk maçtan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Kadrosunda gelecek vadeden Salem Bouajila ve Prince Manu gibi yabancı yetenekleri barındıran, teknik direktörlüğünü ise kulübün eski oyuncularından Benjamin Fuchs'un üstlendiği sarı-kırmızılı gençler, rakiplerini 26 Mayıs Salı günü saat 15.00'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda konuk edecek. Göz-Göz bu turu geçmesi halinde, Trabzonspor-Manisa FK eşleşmesinin galibiyle tarafsız sahada Avrupa vizesi için final oynayacak.

Emersonn’dan kazanç elde edecekler

Sport Republic döneminde genç yabancı yetenekleri parlatıp Avrupa kulüplerine ihraç etme stratejisi güden Göztepe, eski oyuncusu Emersonn üzerinden büyük bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. Sezon başında 3,2 milyon euro bonservis bedeliyle Fransa'nın Toulouse ekibine transfer olan 21 yaşındaki Brezilyalı santrfor, İspanyol devi Real Sociedad'ın radarına girmeyi başardı. La Liga ekibinin genç golcü için 14 milyon euroluk bir teklif sunduğu ancak Toulouse'un bu rakamı yetersiz bularak geri çevirdiği öne sürüldü. Yapılan sözleşme gereği, Emersonn'un bir sonraki satışının 10 milyon euronun üzerinde gerçekleşmesi durumunda Göztepe, kârın yüzde 20'sini kasasına koyacak. Fransa'daki ilk yılında 6 gol ve 2 asistlik performans sergileyen genç yıldızın olası transferi, İzmir ekibine ciddi bir piyango vurması anlamına geliyor.