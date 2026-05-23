Son Mühür- Ankara'da 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin perşembe günü açıkladığı Mutlak Butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti organlarının yetkileri alındı.
CHP'de genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Söz konusu kararı tanımadıklarını açıklayan Özel, CHP Genel Merkezi'ne peş peşe toplantılar yapıyor. Özel bugün CHP'nin tüm milletvekillerini Ankara'ya çağırarak kapalı grup toplantısı düzenledi.
İzmir'den 4 isim katılmadı
Toplantıda CHP'nin TBMM Grupbaşkanlığı için bir seçim yapılırken, tek aday olan Özgür Özel 95 milletvekilinin oyunu alarak TBMM Grup Başkanı seçildi. Toplantıya katılamayan 15 vekil Özel'e desteklerini iletti. 27 vekil ise mazeret sunmadan toplantıya gelmedi. İzmir'de ise 4 vekil toplantıya katılmadı. Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu, Sevda Erdan Kılıç, Rahmi Aşkın Türeli.
Katılım göstermeyen 27 vekilden 24'ünün isimleri şu şekilde;
*Mahir Polat
* Deniz Demir
* Orhan Sarıbal
* Semra Dinçer
* Mustafa Adıgüzel
* Rıfat Nalbantoğlu
* Hüseyin Yıldız
* Sevda Erdan Kılıç
* Gamze Akkuş İlgezdi
* Erdoğan Toprak
* Hasan Öztürkmen
* Faik Öztrak
* Kadim Durmaz
* İnan Akgün Alp
* Ali Öztunç
* İlhan Kesici
* Rahmi Aşkın Türeli
* Gülizar Biçer Karaca
* Barış Bektaş
* Ali Fazıl Kasap
* Ali Karaoba
Mazeret bildiren isimler:
* Okan Konuralp (Cenaze)
* Namık Tan (Yurt dışı)
* Cevdet Akay (Mazeretli)