Olay, İzmir’in turistik ilçelerinden Çeşme’ye bağlı Reisdere Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki Engin Er, yaşadığı evin çevresinde kontrol yaptığı sırada dengesini kaybetti. Sert zemine düşen Er, ağır şekilde yaralandı.

Çevredekiler yardım çağırdı

Engin Er’in yere düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ağır yaralı halde bulunan Er’e ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Hastaneye sevk edildi, yaşam savaşı verdi

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Engin Er, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Er, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.