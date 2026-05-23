Son Mühür- Ankara'da 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin perşembe günü açıkladığı Mutlak Butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti organlarının yetkileri alındı.
CHP'de genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Söz konusu kararı tanımadıklarını açıklayan Özel, peş peşe toplantılar yapıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı yapıldı. İstinafın CHP Kurultay'ına ilişkin kararının ardından yaşananları değerlendirecek büyükşehir belediye başkanlarının toplantısının ardından ortak deklarasyon yayınlanması bekleniyor.
CHP'nin Eski Genel Başkanı ve mutlak butlandan sonra grupbaşkanvekili seçilen Özgür Özel, CHP'nin 38'inci olağan kurultay iptal kararının ardından partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları ile dün CHP Genel Merkez'de bir araya gelmişti. Ancak, Adana, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarının ziyarette olmaması sebebiyle bugün saat 10.15'te Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde belediye başkanları toplantısı düzenlendi.
Tugay katılamamıştı, bugün Ankara'da
Toplantıya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candar Yüceer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Büşra Özdemir, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katıldığı öğrenildi.
Tugay, dün partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Özgür Özel’e destek amacıyla düzenlenen mitingde yer almıştı.