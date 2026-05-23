Üçüncü Lig temsilcilerinden Büyük Altay’da, geçtiğimiz sezon adı bahis soruşturmasına karıştığı için 12 ay futboldan men cezası alan ve dönemi erken noktalamak zorunda kalan kaptan Murat Uluç’un geleceği büyük bir merakla bekleniyor. Türk profesyonel liglerinin en yaşlı golcüsü unvanını elinde tutan 45 yaşındaki emektar santrforun cezası önümüzdeki kasım ayında sona erecek. Yaşanan bu sürecin ardından tecrübeli futbolcunun kramponlarını asıp asmayacağı henüz netlik kazanmadı.

3 yıl aradan sonra sahalara döndü

Siyah-beyazlı ekibin içinde bulunduğu transfer engeli sebebiyle, daha önce aktif kariyerini noktalamasına rağmen 3 yıllık aranın ardından yeniden sahalara dönen deneyimli oyuncunun kaderi kulübün kongre sürecine bağlı görünüyor. Altay’ın gerçekleştireceği genel kurulda yönetime seçilecek yeni ekibin tecrübeli forvetle yola devam etmek istemesi durumunda, Murat Uluç bir sezon daha yeşil sahalarda boy gösterecek. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde teknik kadroya dahil olarak yardımcı antrenörlük görevini üstlenen usta futbolcu, geçmiş dönemlerde İzmir temsilcisinde sportif direktör olarak da sorumluluk üstlenmişti.