Son Mühür / Osman Günden - İzmir’in efsanevi spor kulübü Göztepe, Türkiye basketboluna kazandırılacak gelecekteki yıldızlarını keşfetmek için arayışta. Sarı kırmızılı kulüp, hayallerini parkeye taşımak isteyen genç yetenekleri altyapı seçmelerine davet etti. "Bugünün hayali, yarının Göztepe forması olabilir" sloganıyla yola çıkan Göz Göz ekibi, sahada mücadele etmeye ve takım ruhunu kazanmaya hazır olan tüm gençleri kısa süre sonra yapılacak seçmelere davet etti.

Yıldız adayları yeteneklerini sergileyecek

Büyük buluşma, 6 Haziran 2026 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Alsancak Rektörlük Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Geleceğin basketbol yıldızları, yaş gruplarına göre belirlenen özel saatlerde yeteneklerini sergileme imkanı bulacak. Seçmeler kapsamında, 2013 ve 2014 doğumlu sporcu adayları saat 14.00'te, 2015, 2016 ve 2017 doğumlular saat 15.00'te, 2011 ve 2012 doğumlu gençler ise saat 16.00'da parkeye çıkarak ter dökecek.

Gelişim modeline dahil edilecekler

Bayramdan sonraki hafta gerçekleşmesi planlanan seçmelerde kazanan adayların alanında uzman antrenör kadrosu eşliğinde, planlı ve sistemli bir gelişim modeline dahil edileceği belirtildi. Eğitim süreci kapsamında sporcuların sadece teknik becerileri değil, fiziksel ve zihinsel gelişimleri de en üst düzeyde desteklenecek.