Son Mühür - İzmirlinin her sabah kontrol ettiği o su kesintisi verileri İZSU tarafından güncellendi. 30 Nisan Peşembe günü İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan verilerde kesinti 3 ilçe, 11 mahalleyi etkileyecek. Kesinti saat aralığı ise 2 saat-12 saat arasında olması bekleniyor.

Seferihisar'da 12 saatlik kesinti!

Seferihisar’da sabahın erken saatlerinde meydana gelen ana hat patlaması, ilçenin büyük bir bölümünü susuz bıraktı. 93 Sokak üzerindeki isale hattında yaşanan bu ciddi arıza nedeniyle; Camikebir, Çolak İbrahim Bey, Düzce ve Ulamış mahallelerinde sular kesildi. Saat 20.00 sularında gelecek olan kesinti 12 saati bulacak.

Kiraz'da 8 saatlik kesinti!

Kiraz ilçesinde sorun değil de planlı bir çalışma var. Bu sebeple iki ayrı bölgede 5 mahallede 8 saatlik kesinti olacak. Ceritler, Cumhuriyet, İstiklal, Yeni Mahalle ve Kırköy mahallesine su 17.00'de gelecek.

Urla'da kesinti 2 saat sürecek!

Urla'da kesinti diğerlerine göre daha kısa süreli olacak. 8.14 ve 10.14 arasında yaklaşık 2 saatlik kesinti İçmeler Mahallesini etkileyecek.