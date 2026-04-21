Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi taksi plakası bekleyen esnaf için takvimi belirledi. Tam 19 çevre ilçeyi kapsayan 115 yeni plaka için ihale tarihi 7 Mayıs olarak netleşti. Bu plakaları alanlar ise tam 29 yıl boyunca faaliyet gösterme hakkına sahip olacak.

Başvuru nerede olacak?

İhale süreci; Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla gibii geniş bir hattı içine alıyor. Niyetiniz varsa elinizi çabuk tutmanızda fayda var; çünkü başvurular 5 Mayıs Salı günü öğlen 12.00’de bitiyor.

Belgelerin teslim adresi ise Gaziemir Semt Garajı’ndaki Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şartname bedeli için 1000 TL ödemek gerekiyor, merak edilen her şey için de 293 11 85 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor.

Merkez için gözler 30 Nisan’da

Şehir merkezi tarafında ise süreç daha hzlı ilerliyor. Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere olmak üzere toplam 11 merkez ilçedeki 100 plaka için ihale 30 Nisan’da yapılacak.

Bu ihale için son başvuru tarihi ise 28 Nisan Salı günü olarak açıklandı. İmzalar atıldıktan sonra hak sahipleri 29 yıl boyunca bu plakalara sahip olacak.