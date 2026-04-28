Son Mühür- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye genelinde 38 ilde yer alan toplam 506 iş yerini ihale usulü yöntemiyle satışa sunuyor. İzmir'de de üç ilçede yirmi dört iş yerini satışa çıkaran Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yakın zamanda da İzmir'e yirmi bir bin yirmi konut tahsis etmişti.

İzmir’in turizm açısından dikkat çeken bölgeleri Kiraz, Seferihisar ve Selçuk'ta yirmi dört iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla ihale usulü ile satışa çıkarıldı.

İhale tarihi belli oldu!

Yatırım yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) satışlarında peşinat oranları, vade seçenekleri ve satış yapılacak illerin tam listesi merak konusu oldu.

TOKİ ödeme koşulları peşinat ve iş yeri satışının İzmir’de yapılacak olan yirmi dört iş yeri ihalesi için yüzde otuz peşin, atmış ay vade ya da yüzde on peşinat gibi ödeme seçenekleriyle alacaklarını beklediğini duyurdu. Söz konusu ihale usulü iş yeri satışının 13 Mayıs 2026 saat 10.30’da internet üzerinden yapılacağı belirtildi.