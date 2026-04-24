Son Mühür- İzmir’de 30 ilçede coşkulu bir şekilde kutlanan 23 Nisan Kiraz'da da heyecanla karşılandı.

Kiraz ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Protokol tam kadro yerini aldı

Kiraz’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma programı ile başladı.

İlçe protokolün de katılımıyla gerçekleşen bu anlamlı güne Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, İlçe Kaymakamı Murat Karahan ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ak da protokolde yer alarak eşlik etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı.

Çocuklardan şiir ve gitar dinletisi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını büyük coşkuyla kutlayan Kiraz Belediyesi, kutlama kapsamında Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan gitar dinletisi, koro, oratoryo ve şiir gösterileriyle büyük bir beğeni topladı. Çocukların heyecanı, enerjisi ve mutluluğu bu anlamlı günde paylaşıldı.

Geleceğimizin teminatı olan çocukların coşku ve yetenekleriyle anlam kazanan bu özel gün onları bu özel güne hazırlayan öğretmenler ve vatandaşın yoğun katılmıyla Kiraz’da unutulmaz bir 23 Nisan yaşattı.