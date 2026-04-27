Son Mühür- İzmir Kiraz ilçe merkezi için kritik eşik nihayet aşıldı. 4 Nisan’da onanan ve bugün itibarıyla ilan panolarına asılan yeni imar planı ilçenin önümüzdeki on yıllarını şekillendirecek olan temel kurallar dizisi.

Bir ay boyunca askıda kalacak bu planlar, Kiraz’ın sadece konut ihtiyacına değil, deprem güvenliğinden tarım alanlarının korunmasına kadar pek çok hayati soruya yanıt arıyor.

İlçe dikey mi yoksa yatay mı büyüyecek?

Yeni planda ilk göze çarpan mevcut konut alanları ile yeni gelişme bölgeleri arasındaki keskin ayrım. Belediye, "Mevcut Konut Alanı" olarak işaretlediği yerlerde dokuyu korumayı hedeflerken, yeni imara açılacak "Gelişme Konut Alanları" için nüfus yoğunluğunu kademelendirmiş.

Hektar başına 121 kişiden başlayıp 600 kişiye kadar çıkan bu yoğunluk kararları, ilçenin dikey mi yoksa yatay mı büyüyeceğinin de şifrelerini veriyor.

Afet riskine karşı kırmızı çizgi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Afet Tehlikeli Alanlar" başlığına özel bir parantez açıldı. Taşkın riski taşıyan sahalar ve yerleşime uygunluk açısından pürüzlü görülen noktalar mevcut. Yani artık Kiraz’da "buraya temel atalım, gerisine sonra bakarız" devri bu planla resmen kapanıyor.

Pazar yeri ve sağlıklaştırma alanları

Planda "Sağlıklaştırma alanı sınırı" da mecvut. Bu ise ilçenin köhneleşmiş veya düzensiz yapılaşmış bölgelerinde, yapısal bir iyileştirmenin sinyali. Ayrıca ticaret ve konutun iç içe geçtiği (TİCK) alanların dağılımı, Kiraz’ın ekonomik bölgesinin neresi olacağını da netleştirmiş durumda. Pazar yeri ve sosyal donatı alanlarındaki artış ise vatandaşın nefes alacağı alanların korunup korunmadığı sorusuna bir nebze cevap niteliğinde.

Şimdi ne olacak?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin onaylamış ve askıya çıkamrış olduğu paket ise 1 Haziran 2026 akşamına kadar askıda kalacak. Bu süre zarfında mülk sahiplreri, mahalle muhtarları ve şehir plancıları için itiraz süreci işleyecek. Şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla halkın görüşüne sunulan bu planlar, eğer büyük bir itiraz dalgası gelmezse Kiraz’ın yeni anayasası olarak yürürlüğe girecek.