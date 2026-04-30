Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurunda yaşanan hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gelişmeler doğrultusunda vatandaşlar, günlük yakıt giderlerini takip edebilmek için “Bugün benzin fiyatı ne kadar?”, “Motorin kaç TL oldu?”, “Akaryakıtta son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki, 30 Nisan 2026 Perşembe günü itibarıyla İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde benzin ve motorin fiyatları ne seviyede?

İzmir akaryakıt fiyatları 30 Nisan 2026

Benzin litre fiyatı: 64.99 TL

Motorin litre fiyatı: 73.03 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL

Diğer şehirlerde akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.74 TL

Motorin litre fiyatı: 71.64 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.60 TL

Motorin litre fiyatı: 71.50 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.71 TL

Motorin litre fiyatı: 72.76 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL