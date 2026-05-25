Aliağa Futbol Kulübü’nün genç yeteneği Semih Ayriç, Sırbistan’da düzenlenen U23 İşitme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası’nda ay-yıldızlı formayla tarih yazdı. 11-23 Mayıs tarihleri arasında Zlatibor kentinde düzenlenen turnuvaya damga vuran milliler, kupayı müzesine götürmeyi başardı. Genç Semih, sergilediği futbolla hem Aliağa’nın hem de Türkiye’nin gururu oldu.

Finalde Japonya engeli aşılmadı, yıkıldı

Milli takımımız, turnuva boyunca gösterdiği üstün performansı final maçında Japonya karşısında taçlandırdı. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada disiplinden kopmayan ay-yıldızlılar, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Hakemin son düdüğüyle birlikte şampiyonluk coşkusu tüm sahayı sardı.

Aliağa Futbol Kulübü U16 takımında ter döken Semih Ayriç, bu büyük organizasyonun en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Fiziksel mücadelesi ve oyun zekasıyla teknik heyetten tam not alan Semih, dünya şampiyonluğu madalyasını boynuna taktı.

Aliağa'dan dünya vitrinine

Semih Ayriç’in bu başarısı, yetiştiği kulüp olan Aliağa Futbol Kulübü’nde de büyük bir sevinçle karşılandı. Yerel bir kulüpten çıkıp dünya vitrininde kupa kaldırmak her sporcuya nasip olmaz. Genç futbolcunun istikrarı, altyapıdaki diğer oyuncular için de büyük bir motivasyon kaynağı haline geldi.

Milli takım kafilesi, Sırbistan’daki törenin ardından yurda dünya şampiyonu unvanıyla döndü. Şimdi gözler, bu yetenekli neslin ileride A Milli Takım düzeyinde neler yapacağına çevrildi.