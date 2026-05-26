Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmenin hesaplarını yapan Aliağa Futbol Kulübü, transfer komitesinin raporu doğrultusunda ayrılık halkasına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Koray Kılınç, Kubilay Anteplioğlu, Mustafa Saymak ve Malik Karaahmet gibi önemli isimlerle vedalaşan sarı-siyahlı yönetim, son olarak tecrübeli defans oyuncusu Erhan Kartal ile de bağlarını kopardı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Erhan Kartal’a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

İstikrar abidesi takımdan ayrıldı

Savunma hattında görev yapan 33 yaşındaki tecrübeli sağ bek Erhan Kartal, geride bıraktığımız sezonda Aliağa FK formasıyla sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekmişti. Sarı-siyahlı formayla toplam 35 resmi müsabakada boy gösteren deneyimli futbolcu, sahada kaldığı 2 bin 695 dakikada savunmadaki başarısının yanı sıra skora da ciddi katkı sağladı ve rakip fileleri 5 kez sarsmayı başardı.