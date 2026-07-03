Şehre hava yolu üzerinden uyuşturucu madde sokulacağına dair istihbarat alan İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanında kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonrasında, şüpheli şahsın kimliği ve uçuş bilgileri tespit edildi.

Midesinde çok sayıda kapsül olduğu tespit edildi

Uçağın İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapmasıyla birlikte harekete geçen polis, S.M. isimli yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı.

Şüphelinin hareketlerinden şüphelenen güvenlik güçleri, şüpheliyi hemen hastaneye sevk etti. Gerçekleştirilen iç beden muayenesi sonucunda, şüphelinin midesinde çok sayıda kapsül olduğu anlaşıldı.

490 gram metamfetamin ele geçirildi

Hastanede yapılan tıbbi müdahale sonucunda, şüphelinin midesinden tam 50 adet kapsül çıkarıldı. Bu kapsülleri tek tek açan ekipler, içerisinde toplam 490 gram gelen metamfetamin maddesi olduğunu tespit etti.

Bu yöntemle uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirmeye çalışan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Emniyet binasındaki sorgusunun sonrasında hakim karşısına çıkarılan S.M., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.